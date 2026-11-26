Skórki po mandarynkach można wykorzystać na wiele sposobów zamiast od razu wyrzucać je do kosza.

Świetnie sprawdzą się do przygotowania domowych mieszanek zapachowych z cynamonem i goździkami.

Mogą przydać się również podczas sprzątania, m.in. do stworzenia aromatycznego preparatu na bazie octu.

Odpowiednio przygotowane skórki można wykorzystać także w kuchni jako dodatek do herbat, wypieków i zimowych deserów.

Skórki mandarynek mogą wypełnić dom przyjemnym zapachem

Jednym z najprostszych sposobów na wykorzystanie skórek jest przygotowanie domowej, aromatycznej mieszanki. Wystarczy wrzucić je do garnka z wodą, dodać laskę cynamonu, kilka goździków i opcjonalnie plasterek imbiru. Całość należy delikatnie podgrzewać, pilnując, by woda nie wyparowała. W ten sposób w pomieszczeniu rozniesie się przyjemny, cytrusowo-korzenny zapach, który wielu osobom kojarzy się z zimą i świętami.

Skórki można również wysuszyć. Wystarczy rozłożyć je na papierze w przewiewnym miejscu albo skorzystać z suszarki do owoców. Po całkowitym wysuszeniu można umieścić je w ozdobnej miseczce, woreczku z naturalnej tkaniny lub wykorzystać jako dodatek do domowych mieszanek zapachowych. Warto jednak pamiętać, że nie należy zostawiać wilgotnych skórek w zamkniętym pojemniku, ponieważ mogą spleśnieć.

Napraw, nie wyrzucaj

Przydadzą się także podczas domowych porządków

Aromatyczne skórki można wykorzystać do przygotowania prostego środka zapachowego na bazie octu. Wystarczy umieścić je w słoiku, zalać octem spirytusowym i odstawić na około dwa tygodnie. Po tym czasie płyn można przecedzić i rozcieńczyć wodą. Taka mieszanka może pomóc w czyszczeniu niektórych odpornych powierzchni, ale nie nadaje się do wszystkiego. Octu nie należy stosować między innymi na marmurze, kamieniu naturalnym, niektórych fugach czy powierzchniach wrażliwych na kwasy. Przed użyciem warto też sprawdzić preparat w mało widocznym miejscu.

Skórki mogą przydać się również do odświeżenia zapachu w lodówce. Wysuszone kawałki można umieścić w małym, otwartym naczyniu i wymieniać, gdy przestaną pachnieć. Nie zastąpią one jednak regularnego mycia urządzenia ani usunięcia źródła nieprzyjemnego zapachu.

Nie tylko do sprzątania. Skórki można wykorzystać w kuchni

Jeśli owoce pochodzą z pewnego źródła i ich skórka nadaje się do spożycia, można wykorzystać ją także w przepisach. Dobrze sprawdzi się jako dodatek do herbaty, domowych wypieków, kandyzowanych owoców czy zimowych mieszanek przypraw. Przed takim zastosowaniem mandarynki trzeba dokładnie umyć i osuszyć. Najlepiej wybierać owoce przeznaczone do spożycia ze skórką, ponieważ nie każda skórka będzie odpowiednia do wykorzystania w kuchni.

Warto pamiętać, że skórki nie są uniwersalnym środkiem czyszczącym ani cudownym sposobem na pozbycie się wszystkich zapachów. Mogą jednak dostać drugie życie zamiast od razu trafiać do kosza. Szczególnie zimą, gdy mandarynki często goszczą w naszych domach, takich okazji do ich ponownego wykorzystania nie brakuje.