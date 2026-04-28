Alicja Szemplińska w koszulce Cancer Figherts na konferencji przed Eurowizją. "Wszyscy jesteśmy po to, żeby pomóc"

Alicja Szemplińska wspierała akcję Łatwoganga na konferencji prasowej przed wyjazdem na Eurowizję 2026. Reprezentantka Polski pojawiła się na spotkaniu z mediami w koszulce Fundacji Cancer Fighters. W rozmowie z ESKĄ powiedziała, dlaczego to dla niej ważna inicjatywa. Przyznała, że jej konkursowa piosenka "Pray" w tym kontekście nabiera nowego znaczenia.