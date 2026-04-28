Alicja Szemplińska w koszulce Cancer Figherts na konferencji przed Eurowizją. "Wszyscy jesteśmy po to, żeby pomóc"

Adrian Rybak
2026-04-28 17:23

Alicja Szemplińska wspierała akcję Łatwoganga na konferencji prasowej przed wyjazdem na Eurowizję 2026. Reprezentantka Polski pojawiła się na spotkaniu z mediami w koszulce Fundacji Cancer Fighters. W rozmowie z ESKĄ powiedziała, dlaczego to dla niej ważna inicjatywa. Przyznała, że jej konkursowa piosenka "Pray" w tym kontekście nabiera nowego znaczenia.

Alicja Szemplińska pojawiła się w siedzibie Telewizji Polskiej, aby spotkać się z mediami przed wyjazdem na Eurowizję 2026. Tydzień przed wylotem do Wiednia piosenkarka była w gronie gwiazd, które pojawiły się na streamie Łatwoganga, który zebrał ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Reprezentantka Polski pojawiła się na konferencji prasowej w koszulce, którą chciała pokazać swoje wsparcie dla inicjatywy. W rozmowie z Adrianem Rybakiem Z ESKI Szemplińska zdradziła, dlaczego zaangażowała się tę akcję. 

Takie akcje, jak ta, przywracają mi wiarę w człowieczeństwo. Przywracają mi wiarę w to, że są jeszcze dobrzy ludzie i okazuje się, że jest ich bardzo dużo i jeśli możemy się zjednoczyć w tak szczytnym celu, to róbmy takie akcje jak najczęściej. Wielkie brawa i dla Łatwoganga i dla Bedoesa za to, że zrobili tak niesamowitą akcję. Myślę, że to na jaką skalę ona poszła, przeszło nasze wszystkie oczekiwania. Ogromne brawa, chapeau bas dla was chłopaki - mówi poruszona Alicja Szemplińska w wywiadzie dla ESKI.

Alicja Szemplińska opowiedziała nam też o kulisach swojej wizyty w mieszkaniu Łatwoganga. Na streamie zaśpiewała swoje eurowizyjne "Pray" i przyznała, że piosenkę można powiązać z tą inicjatywą.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - piosenka Polski. O czym śpiewa Alicja Szemplińska w utworze "Pray"?

Na pewno ponownie była taka atmosfera z jednej strony chaosu, bo było dużo ludzi, ale z drugiej strony takiego zjednoczenia, że wszyscy jesteśmy w tym samym celu. [...] Myślę, że właśnie tutaj każdy mógł wnieść cokolwiek od siebie. Dla mnie najbardziej naturalnym było to, że zaśpiewałam mój utwór. Faktycznie w perspektywie tej akcji nabiera trochę innego znaczenia i cieszę się, że mogłam dać od siebie chociaż tyle - opowiada nam Alicja.

