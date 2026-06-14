MŚ 2026. Katar zaskakuje Szwajcarię w doliczonym czasie gry

Szwajcaria dominuje w pierwszej połowie

Spotkanie w San Francisco rozpoczęło się od szybkich ataków z obu stron boiska. Już w drugiej minucie Edmilson Junior z Kataru znalazł się w sytuacji sam na sam, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Gregorem Kobelem. Chwilę później świetną okazję miał reprezentant Szwajcarii Dan Ndoye, jednak jego strzał skutecznie zatrzymał Mahmoud Abunada. Od tego momentu zdecydowaną przewagę na boisku uzyskali Europejczycy. Zepchnęli oni rywali do głębokiej defensywy i uniemożliwili im łatwe wyjście z własnej połowy.

Szwajcarzy bardzo szybko udokumentowali swoją wyraźną dominację w posiadaniu piłki. W 17. minucie bramkarz Kataru sfaulował przeciwnika we własnym polu karnym, a rzut karny pewnie wykorzystał Breel Embolo. Pomimo straty bramki obraz gry nie uległ zmianie, ponieważ Helweci nadal kontrolowali wydarzenia na murawie. Do przerwy Szwajcaria wymieniła 293 podania przy 116 podaniach Kataru, co dobitnie obrazowało różnicę klas. Wcześniej w tej samej grupie Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1.

Jak Katar wywalczył remis w końcówce?

Po zmianie stron szwajcarski zespół kontynuował ataki, usilnie szukając drugiego trafienia w tym spotkaniu. Drużyna prowadzona przez trenera Murata Yakina stwarzała sobie dogodne sytuacje, jednak raziła nieskutecznością lub przegrywała pojedynki z Abunadą. Katarczycy z kolei cierpliwie się bronili i szukali swoich szans w szybkich kontratakach. Dla tej reprezentacji jest to dopiero drugi występ w mistrzostwach świata, a zarazem pierwszy uzyskany dzięki skutecznej grze w kwalifikacjach. Cztery lata wcześniej, grając jako gospodarze, przegrali wszystkie trzy mecze fazy grupowej.

Ostatnie minuty widowiska, obserwowanego przez 67 966 widzów, przyniosły bardzo niespodziewany zwrot akcji. W czwartej minucie doliczonego czasu gry Boualem Khoukhi najwyżej wyskoczył do dośrodkowania z lewej strony i strzałem głową pokonał bramkarza. Sędzia Said Martinez z Hondurasu pokazał w meczu trzy żółte kartki, którymi ukarani zostali Mahmoud Abunada, Jassem Gaber oraz Denis Zakaria. Ten dramatyczny remis sprawił, że Katar zdobył pierwszy historyczny punkt na piłkarskich mistrzostwach świata. Szwajcarzy, którzy na mundialu grają szósty raz z rzędu, stracili pewne zwycięstwo w ostatnich sekundach.