Katar zdobywa punkt na mistrzostwach świata. Historyczny remis

Historyczny wynik Kataru

Podczas mistrzostw świata reprezentacja Kataru odniosła sukces, remisując ze Szwajcarią 1:1. To historyczny, pierwszy zdobyty punkt tej drużyny na piłkarskich mistrzostwach świata. Szwajcarzy prowadzili dzięki bramce z rzutu karnego, zdobytej przez Breela Embolo. W doliczonym czasie gry kapitan Kataru, Boualem Khoukhi, uratował remis po strzale głową, wykorzystując dośrodkowanie Homama Ahmeda.

Poprzedni mundial, którego Katar był gospodarzem, zakończył się dla tej reprezentacji trzema porażkami. Tym razem, mimo zdecydowanej przewagi Szwajcarii (26 strzałów do 7), Katarczycy skutecznie zrealizowali swoją taktykę. Hiszpański trener drużyny podkreślił, że późny gol i cenny punkt są powodem do ogromnej radości i dumy dla jego zespołu.

- Spełniliśmy jedno marzenie, które mieliśmy, kiedy tu przyjechaliśmy. Teraz mamy kolejne i będziemy walczyć o jego realizację – oznajmił hiszpański szkoleniowiec.

- Wprowadziliśmy pewne zmiany, ale musieliśmy się trzymać naszego planu. Nie mogliśmy się otworzyć zbyt wcześnie przeciwko drużynie tej klasy, co Szwajcaria. Wtedy byśmy ucierpieli – wyjaśnił.

Dyscyplina i kolejne wyzwania

Trener Kataru, Julen Lopetegui, wyraził szczególne uznanie dla mentalności i odporności swoich piłkarzy. Mimo defensywnej strategii drużyna konsekwentnie szukała swoich szans w ataku. Szkoleniowiec zaznaczył, że byłby dumny z zaangażowania zawodników niezależnie od ostatecznego wyniku.

Przed Katarem kolejne spotkania w fazie grupowej mundialu w Ameryce Północnej. Zespół zmierzy się z reprezentacjami Kanady oraz Bośni i Hercegowiny. Selekcjoner spodziewa się trudnych wyzwań i podkreśla konieczność szybkiej regeneracji. Z kolei Szwajcarzy, po niewykorzystaniu wielu okazji strzeleckich, nie kryli rozczarowania z powodu straty punktów w swoim pierwszym meczu.

- Wierzymy, pracujemy, stawiamy opór i jesteśmy odporni. Jestem bardzo dumny z mentalności i dyscypliny, jaką zaprezentowali moi piłkarze – wskazał.

- Musimy włożyć ogromny wysiłek, aby dobrze się zregenerować i być gotowym na kolejne wielkie wyzwanie. Będzie bardzo ciężko - przewiduje hiszpański selekcjoner reprezentacji Kataru.

- Nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Mieliśmy mnóstwo okazji, ale zmarnowaliśmy je. Drogo za to zapłaciliśmy - ocenił Denis Zakaria.