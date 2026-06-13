Mecz charytatywny Marcina Gortata. Kto wygrał starcie gwiazd z wojskiem?

Mecz charytatywny z okazji jubileuszu NATO

W sobotę w Łodzi rozegrano jedenaste spotkanie podsumowujące obozy koszykarskie dla najmłodszych. Zamiast tradycyjnej reprezentacji Wojska Polskiego na parkiecie pojawiła się drużyna NATO Team Air Force, co uświetniło 25-lecie wstąpienia Polski do sojuszu. W zespole gwiazd wystąpili między innymi youtuberzy Friz i Lexy, aktorzy Mateusz Damięcki i Janusz Chabior oraz siatkarz Tomasz Fornal. Skład uzupełnili astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, koszykarki Anna Makurat i Helena Danielewicz, a także zawodnik MMA Piotr Kuberski.

Zgromadzona w hali Atlas Arena ośmiotysięczna publiczność obejrzała niezwykle zacięte widowisko. Po wyrównanej walce żołnierze sił powietrznych NATO pokonali drużynę celebrytów wynikiem 90:87. Było to już szóste zwycięstwo wojskowych w całej historii tych charytatywnych spotkań. Przed pierwszym gwizdkiem główny organizator przypomniał o nadrzędnym celu całej inicjatywy, którym jest wsparcie i podziękowanie dla armii.

– Szacunek dla munduru polskiego żołnierza to najważniejsze przesłanie tego meczu. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy ich potrzebowali - powiedział.

- Tu chodzi o ideę, szacunek do munduru. O szacunek do polskiego żołnierza. Kiedy zaczynaliśmy tę rywalizację, czasy były spokojniejsze, a nasi żołnierze byli nazywani najemnikami. Dziś 94 proc. społeczeństwa wierzy polskiemu mundurowi. To jest praca wielu lat, żeby Wojsko Polsko miało taką jakość i taki szacunek – tłumaczył były zawodnik klubów NBA.

Jaki cel przyświecał tegorocznemu sportowemu wydarzeniu?

Podczas łódzkiej imprezy oficjalnie uhonorowano rodziny tragicznie zmarłych polskich pilotów, majora Macieja Krakowiana oraz majora Roberta Jeła. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podziękował byłemu koszykarzowi za regularne organizowanie inicjatywy integrującej społeczeństwo z wojskiem. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji MG13, w tym na wakacyjne wyjazdy dla dzieci żołnierzy poległych na misjach. Sam inicjator przyznał, że przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia staje się dla niego z biegiem lat coraz trudniejsze.

Mecz zamknął dziewiętnastą edycję letnich campów, których główną ideą jest promowanie aktywności fizycznej oraz koszykówki wśród młodzieży. W tegorocznych darmowych treningach wzięło udział ponad sześciuset uczestników w wieku od 9 do 13 lat, w tym również osoby niepełnosprawne ruchowo. Zajęcia sportowe zorganizowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w Sosnowcu, Łodzi, Krakowie i Zgierzu. Przez prawie dwadzieścia lat trwania wakacyjnej akcji trenowało w niej łącznie przeszło dziesięć tysięcy dzieci.