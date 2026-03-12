Eurowizja 2026 - wszystkie piosenki. Znamy pełną stawkę jubileuszowego konkursu

Eurowizja 2026 - tylko 35 państw w konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się już w maju. W tym roku artyści zawalczą o wygraną w Wiedniu, czyli austriackiej stolicy i jednym z najsłynniejszych miast Europy. Impreza trafiła tam po zwycięstwie JJ-a, który w 2024 roku w Bazylei reprezentował swój kraj z piosenkę "Wasted Love". Eurowizja odbędzie się w Wiedniu po raz trzeci. Pierwszy raz był w 1967 roku, a drugi w 2015 po historycznym zwycięstwie Conchity Wurst. W tegorocznej imprezie udział weźmie 35 delegacji. To najmniejsze grono uczestników od 2003 roku. Powodem jest wycofanie się Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii i Słowenii. Kraje te bojkotują konkurs z powodu udziału Izraela. Jaka będzie tegoroczna Eurowizja? Na pewno ciekawa, ponieważ nie ma jasnego faworyta. Wydarzyć się może więc wszystko! Kto zawalczy o Kryształowy Mikrofon? Oto reprezentanci 35 państw.

ZOBACZ TAKŻE: Zagraniczne reakcje na Polskę na Eurowizji 2026. Tak oceniają "Pray" Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 - lista uczestników

Oto wszyscy artyści, którzy wezmą udział w tegorocznej Eurowizji:

Albania : Alis - "Nân"

: Alis - "Nân" Armenia : Simón - "Paloma Rumba"

: Simón - "Paloma Rumba" Australia : Delta Goodrem - "Eclipse"

: Delta Goodrem - "Eclipse" Austria : Cosmó - "Tanzschein"

: Cosmó - "Tanzschein" Azerbejdżan : Jiva - "Just Go"

: Jiva - "Just Go" Belgia : Essyla - "Dancing on the Ice"

: Essyla - "Dancing on the Ice" Bułgaria : Dara - "Bangaranga"

: Dara - "Bangaranga" Chorwacja : Lelek - "Andromeda"

: Lelek - "Andromeda" Cypr : Antigoni - "Jalla"

: Antigoni - "Jalla" Czarnogóra : Tamara Živković - "Nova zora"

: Tamara Živković - "Nova zora" Czechy : Daniel Zizka - "Crossroads"

: Daniel Zizka - "Crossroads" Dania : Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Estonia : Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True" Finlandia : Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Francja : Monroe - "Regarde !"

: Monroe - "Regarde !" Grecja : Akylas - "Ferto"

: Akylas - "Ferto" Gruzja : Bzikebi - "On Replay"

: Bzikebi - "On Replay" Izrael : Noam Bettan - "Michelle"

: Noam Bettan - "Michelle" Litwa : Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Luksemburg : Eva Marija - "Mother Nature"

: Eva Marija - "Mother Nature" Łotwa : Atvara - "Ēnā"

: Atvara - "Ēnā" Malta : Aidan - "Bella"

: Aidan - "Bella" Mołdawia : Satoshi - "Viva, Moldova!"

: Satoshi - "Viva, Moldova!" Niemcy : Sarah Engels - "Fire"

: Sarah Engels - "Fire" Norwegia : Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Polska : Alicja Szemplińska - "Pray"

: Alicja Szemplińska - "Pray" Portugalia : Bandidos do Cante - "Rosa"

: Bandidos do Cante - "Rosa" Rumunia : Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" San Marino : Senhit - "Superstar"

: Senhit - "Superstar" Serbia : Lavina - "Kraj mene"

: Lavina - "Kraj mene" Szwajcaria : Veronica Fusaro - "Alice"

: Veronica Fusaro - "Alice" Szwecja : Felicia - "My System"

: Felicia - "My System" Ukraina : Leléka - "Ridnym"

: Leléka - "Ridnym" Wielka Brytania : Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.