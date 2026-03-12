Eurowizja 2026 - wszystkie piosenki. Znamy pełną stawkę jubileuszowego konkursu

Spis treści
Eurowizja 2026 - tylko 35 państw w konkursie
70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się już w maju. W tym roku artyści zawalczą o wygraną w Wiedniu, czyli austriackiej stolicy i jednym z najsłynniejszych miast Europy. Impreza trafiła tam po zwycięstwie JJ-a, który w 2024 roku w Bazylei reprezentował swój kraj z piosenkę "Wasted Love". Eurowizja odbędzie się w Wiedniu po raz trzeci. Pierwszy raz był w 1967 roku, a drugi w 2015 po historycznym zwycięstwie Conchity Wurst. W tegorocznej imprezie udział weźmie 35 delegacji. To najmniejsze grono uczestników od 2003 roku. Powodem jest wycofanie się Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii i Słowenii. Kraje te bojkotują konkurs z powodu udziału Izraela. Jaka będzie tegoroczna Eurowizja? Na pewno ciekawa, ponieważ nie ma jasnego faworyta. Wydarzyć się może więc wszystko! Kto zawalczy o Kryształowy Mikrofon? Oto reprezentanci 35 państw.
Eurowizja 2026 - lista uczestników
Oto wszyscy artyści, którzy wezmą udział w tegorocznej Eurowizji:
- Albania: Alis - "Nân"
- Armenia: Simón - "Paloma Rumba"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"
- Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
- Łotwa: Atvara - "Ēnā"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- San Marino: Senhit - "Superstar"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?
Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.