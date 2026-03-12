Eurowizja 2026 - wszystkie piosenki. Znamy pełną stawkę jubileuszowego konkursu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-12 13:05

Eurowizja 2026 nadchodzi. Poznaliśmy już wszystkie piosenki, które będą walczyły o zwycięstwo w Wiedniu. Będzie to najmniejsza edycja od ponad 20 lat, ale organizatorzy i tak zapowiadają zjawiskowe show. Tym bardziej, że jest powód. Konkurs Piosenki Eurowizji obchodzi 70. urodziny. Kto pojawi się na scenie?

Eurowizja 2026 - tylko 35 państw w konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się już w maju. W tym roku artyści zawalczą o wygraną w Wiedniu, czyli austriackiej stolicy i jednym z najsłynniejszych miast Europy. Impreza trafiła tam po zwycięstwie JJ-a, który w 2024 roku w Bazylei reprezentował swój kraj z piosenkę "Wasted Love". Eurowizja odbędzie się w Wiedniu po raz trzeci. Pierwszy raz był w 1967 roku, a drugi w 2015 po historycznym zwycięstwie Conchity Wurst. W tegorocznej imprezie udział weźmie 35 delegacji. To najmniejsze grono uczestników od 2003 roku. Powodem jest wycofanie się Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii i Słowenii. Kraje te bojkotują konkurs z powodu udziału Izraela. Jaka będzie tegoroczna Eurowizja? Na pewno ciekawa, ponieważ nie ma jasnego faworyta. Wydarzyć się może więc wszystko! Kto zawalczy o Kryształowy Mikrofon? Oto reprezentanci 35 państw.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 - lista uczestników

Oto wszyscy artyści, którzy wezmą udział w tegorocznej Eurowizji:

  • Albania: Alis - "Nân"
  • Armenia: Simón - "Paloma Rumba"
  • Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • Austria: Cosmó - "Tanzschein"
  • Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"
  • Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  • Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  • Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  • Cypr: Antigoni - "Jalla"
  • Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
  • Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  • Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  • Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
  • Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • Francja: Monroe - "Regarde !"
  • Grecja: Akylas - "Ferto"
  • Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
  • Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  • Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  • Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
  • Łotwa: Atvara - "Ēnā"
  • Malta: Aidan - "Bella"
  • Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  • Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  • Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
  • Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • San Marino: Senhit - "Superstar"
  • Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  • Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"
  • Szwecja: Felicia - "My System"
  • Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  • Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.

