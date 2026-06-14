MŚ 2026 w cieniu remisu. Kto uratował punkt w ostatnich sekundach

Dramaturgia do samego końca spotkania

Mecz grupy B piłkarskich mistrzostw świata przyniósł kibicom zgromadzonym w San Francisco ogromne emocje. Szwajcaria od samego początku starała się przejąć inicjatywę na boisku. Taka postawa szybko przyniosła wymierny efekt w postaci rzutu karnego. W siedemnastej minucie jedenastkę pewnie wykorzystał Breel Embolo. Zespół z Europy utrzymał to skromne prowadzenie do końca pierwszej połowy.

Po przerwie obraz gry uległ pewnej zmianie, a zawodnicy z Bliskiego Wschodu z determinacją szukali wyrównania. Mimo starań obu stron wynik długo pozostawał bez zmian. Gdy wydawało się, że europejska drużyna dowiezie zwycięstwo do końcowego gwizdka, nastąpił zwrot akcji. W czwartej minucie doliczonego czasu gry Boualem Khoukhi oddał precyzyjny strzał głową. Tym samym uratował dla swojej drużyny niezwykle cenny punkt.

Jak wygląda sytuacja w grupie B?

Spotkanie prowadził arbiter Said Martinez z Hondurasu, który musiał kilkukrotnie temperować nastroje zawodników. Żółte kartki w zespole Kataru obejrzeli Mahmoud Abunada oraz Jassem Gaber. Z kolei w reprezentacji Szwajcarii jedynym ukaranym w ten sposób piłkarzem był Denis Zakaria. Mecz na trybunach stadionu w Stanach Zjednoczonych śledziło dokładnie 67 966 widzów. Taka frekwencja potwierdza ogromne zainteresowanie kibiców turniejem w Ameryce Północnej.

Remis w tym spotkaniu mocno skomplikował układ sił w grupie B. Warto zaznaczyć, że we wcześniejszym meczu tej samej grupy również nie wyłoniono zwycięzcy. Reprezentacja Kanady podzieliła się punktami po wyrównanym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Tamto starcie także zakończyło się ostatecznym wynikiem jeden do jednego. Wszyscy uczestnicy tej fazy grupowej mają obecnie na koncie po jednym punkcie, co zwiastuje ogromne emocje w kolejnych meczach.