Awans Polaków do żużlowych mistrzostw Europy. Kto wystartuje w prestiżowym cyklu?

Awans do żużlowych mistrzostw Europy

Zawody na torze we włoskim Lonigo przebiegały w bardzo trudnych warunkach. Ostatecznie zmagania wygrał reprezentant Czech Jan Kvech. Awans do tegorocznego cyklu mistrzowskiego wywalczyło w sumie sześciu najlepszych zawodników turnieju kwalifikacyjnego. Oprócz Czecha do finałowej rywalizacji przeszli dwaj Duńczycy, czyli Mikkel Michelsen i Rasmus Jensen. W gronie szczęśliwców znalazła się również trójka polskich żużlowców.

Tor w Lonigo nie był odpowiednio przygotowany do tak poważnej rywalizacji. Prace naprawcze i równanie nawierzchni po trzeciej oraz czwartej serii startów trwały bardzo długo. Ostatecznie sędziowie postanowili, że zawodnicy nie wyjadą do siedemnastego wyścigu. Jako wiążące i końcowe uznano wyniki osiągnięte po rozegraniu zaledwie szesnastu biegów. Maciej Janowski zebrał w tym czasie dziewięć punktów i zajął w zawodach drugie miejsce.

Kto wystąpi w mistrzostwach Europy?

Bracia Przemysław i Piotr Pawliccy zakończyli rywalizację z dorobkiem siedmiu punktów każdy. Taki rezultat pozwolił im zająć odpowiednio piątą oraz szóstą lokatę we włoskim turnieju. Awans do cyklu nie udał się niestety czwartemu z Polaków, ponieważ Paweł Przedpełski zajął dopiero dziewiąte miejsce, gromadząc na swoim koncie pięć oczek. Prawo startu już wcześniej mieli zapewnione triumfator z 2025 roku Patryk Dudek oraz czwarty w tamtej klasyfikacji Kacper Woryna.

Pewne miejsce w cyklu zapewniono automatycznie sześciu czołowym żużlowcom z końcowej klasyfikacji minionego sezonu 2025. Dodatkowo organizatorzy przyznają wkrótce jeszcze trzy stałe dzikie karty. Tegoroczna walka o tytuł najlepszego zawodnika Starego Kontynentu obejmie cztery turnieje. Inauguracyjna impreza odbędzie się 18 lipca na torze w Zielonej Górze. Drugie zawody zaplanowano na 5 września w niemieckim Guestrow, trzecie 19 września w Rzeszowie, a finał rozegrany zostanie 2 października w czeskich Pardubicach.