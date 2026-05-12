Alicja Szemplińska powalczy o finał Eurowizji 2026. Wyniki sondażu dla polskiej gwiazdy nie zostawiają złudzeń

Bukmacherzy wierzą w awans Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Zgodnie z przewidywaniami bukmacherów, Alicja Szemplińska ma całkiem obiecujące perspektywy w kontekście awansu do sobotniego, wielkiego finału tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Eksperci dają jej ponad 50 procent szans na pomyślne przejście wtorkowych eliminacji i typują, że zajmie wysokie, dziewiąte miejsce w swoim półfinale.

Losy polskiej reprezentantki rozstrzygną się już niebawem, podczas pojedynczego występu. Transmisję z półfinału będzie można śledzić od godziny 21:00 na antenie stacji TVP, a także w przestrzeni internetowej za pośrednictwem platformy TVP VOD i serwisu YouTube. Wokalistka wykona na żywo utwór "Pray", a na scenie towarzyszyć jej będzie liczna grupa tancerzy w specjalnie przygotowanej, czarno-biało-srebrnej scenografii. Alicja Szemplińska wystąpi jako czternasta z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka w pierwszym bloku półfinałowym.

Eksperci chwalą Alicję Szemplińską, a Polacy wątpią w finał Eurowizji 2026

Po serii próbnych występów, w tym ostatniej poniedziałkowej próbie dla przedstawicieli mediów, zagraniczni eksperci zajmujący się Eurowizją, dziennikarze oraz komentatorzy wyrażają coraz większy entuzjazm względem polskiej piosenkarki. Zbierane przez nią recenzje są bardzo pozytywne, a prognozy dotyczące ostatecznego wyniku stale się poprawiają. Zdecydowaliśmy się więc sprawdzić, jak te optymistyczne sygnały odbierają sami Polacy.

Zleciliśmy Instytutowi Badań Pollster - Omnibus przeprowadzenie sondażu, aby zapytać naszych rodaków o to, jak oceniają szanse Alicji Szemplińskiej na zakwalifikowanie się do głównego koncertu. Wyniki badania pokazują, że polska publiczność jest znacznie bardziej powściągliwa w swoich nadziejach w porównaniu do oceny zagranicznych specjalistów.

Sondaż o szansach Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Wyniki zaskakują

Z przeprowadzonego badania wynika, że spora część społeczeństwa w ogóle nie śledzi eurowizyjnych doniesień. Aż 32 procent respondentów przyznało, że nie interesuje się Eurowizją i nie miało okazji poznać utworu "Pray", mimo jego intensywnej promocji w polskiej prasie, radiu i telewizji. Dokładnie taka sama grupa ankietowanych – również 32 procent – uważa, że reprezentantka Polski nie zdoła awansować do finałowego etapu. Co ciekawe, 21 procent zapytanych osób nie potrafiło zająć w tej kwestii konkretnego stanowiska. Jedynie 15 procent badanych wyraziło wiarę w sukces Alicji Szemplińskiej w półfinale. Tak niskie poparcie trudno nazwać nawet ostrożnym optymizmem, przypomina to raczej powszechny pesymizm.

Mimo tak chłodnych nastrojów, trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę, mając nadzieję, że uda jej się przebrnąć przez wtorkowe zmagania. Udział w Eurowizji to dla Alicji Szemplińskiej doskonała okazja, aby nie tylko wywalczyć wysokie miejsce dla Polski, ale przede wszystkim zaprezentować swój talent międzynarodowej publiczności, spopularyzować własną twórczość i być może otworzyć drzwi do budowania muzycznej kariery na świecie.

