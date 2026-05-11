Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska po próbie jurorskiej. Jak "Pray" wypadło na scenie w Wiedniu?

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska ma za sobą pierwszą próbę prasową w Wiedniu

W przededniu pierwszego półfinału, w którym polska wokalistka powalczy o udział w wielkim finale Eurowizji 2026, zorganizowano w Wiedniu specjalną próbę prasową. Przedstawiciele mediów otrzymali zgodę na wejście do hali, jednak obowiązywał ich surowy zakaz rejestrowania oraz publikowania jakichkolwiek materiałów z areny.

Szczegółowe informacje z obiektu przekazał serwis Eurowizja.org, którego wysłannicy śledzili wydarzenia na żywo. Zarówno na poniedziałkowej próbie, jak i podczas wtorkowego (12 maja) półfinału, Alicja Szemplińska zaprezentuje się z czternastym numerem startowym. Została ulokowana jako przedostatnia, tuż po reprezentacji San Marino i przed Serbią. Z relacji obecnych na miejscu osób wynika, że austriaccy organizatorzy postawili na wszechobecne złoto i blichtr, co doskonale widać w przestrzeni dla artystów oraz na prostokątnej scenie, którą otacza półokrągły wybieg.

Alicja Szemplińska olśniła na scenie. Fani widzą w niej polską Beyonce

Jak informuje redakcja portalu Eurowizja.org, wykonanie utworu "Pray" odbyło się bez żadnych problemów technicznych. Polska reprezentantka zaprezentowała się na scenie niezwykle pewnie, wywierając ogromne wrażenie na obecnych w hali dziennikarzach.

"Alicja stoi na końcu wybiegu. Kamera jest ustawiona blisko artystki. Alicja zaczyna od mocnych wokaliz, ekran co chwilę wygasza się. Alicja idzie przez wybieg w stronę tancerzy wyłaniających się z tyłu podestu. Na wybiegu odbija się jej wielki cień. W pierwszym refrenie artystka stoi przed podestem, w tle tancerze. Pojawia się fragment znany ze skrótów. Alicja wchodzi na podest. Występ kończy się mocną wokalizą, tancerze ześlizgują się z podestu. Wokalistka zostaje na nim sama. Występ jest utrzymany w biało-srebrnych barwach"

Powyższą relację z wiedeńskiej areny przedstawił reporter Jakub Milarski.

Notowania Polski i Alicji Szemplińskiej w zestawieniach bukmacherskich zauważalnie szybują w górę. Opublikowanie pierwszych kadrów z prób sprawiło, że szanse naszej reprezentantki na sukces w konkursie znacząco wzrosły. Aktualne analizy ekspertów wskazują, że wokalistka zajmie 9. miejsce w swoim półfinale, a prawdopodobieństwo jej awansu wynosi aż 56 procent.

Równie entuzjastycznie na piosenkę i przygotowaną choreografię reagują internauci. W komentarzach publikowanych na platformie YouTube polska wokalistka została już okrzyknięta "polską Beyonce". Pozostaje czekać na jej występ na żywo.

Kiedy i gdzie oglądać występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026?

Konkursowy utwór "Pray" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej usłyszymy we wtorek, 12 maja 2026 roku, podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Reprezentantka Polski zaśpiewa przed wiedeńską publicznością jako przedostatnia, wchodząc na scenę z numerem czternaście.

Rozpoczęcie wtorkowego widowiska zaplanowano na godzinę 21:00, co oznacza, że wyjście polskiej wokalistki na scenę nastąpi w okolicach 22:15. Transmisję na żywo z tego wydarzenia przeprowadzi stacja TVP1, a w sieci zmagania artystów będzie można śledzić za pośrednictwem platformy TVP VOD oraz oficjalnego kanału Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

