Aktor pojawił się w finale "Tańca z Gwiazdami" z 23-letnią Miss Polonia. Kobieta zdradza szczegóły ich relacji

Życie prywatne Michała Koterskiego po rozstaniu z Marcelą Leszczak

Na początku września Marcela Leszczak poinformowała o końcu związku z 46-letnim Michałem Koterskim. Rodzice ośmioletniego chłopca próbowali ratować swoją relację, ale ostatecznie modelka skierowała do sądu dokumenty rozwodowe.

Para stara się zachować dyskrecję w kwestii szczegółów rozstania. Oboje podkreślali, że rozstali się w przyjaźni i zależy im na dobrych kontaktach ze względu na dobro syna. Marcela Leszczak obecnie spotyka się z trójmiejskim przedsiębiorcą i chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze wspólnych podróży.

Z kolei Michał Koterski również zaczął układać sobie życie na nowo. Aktor podczas wizyty nad morzem zaprezentował w mediach społecznościowych nowy zegarek, a bystre oko internautów dostrzegło w kadrze kobiecą dłoń. Co więcej, w okresie wielkanocnym przyłapano go w Sopocie w towarzystwie tajemniczej kobiety, z którą udał się do eleganckiego hotelu po wspólnym spacerze.

Maja Klajda z Michałem Koterskim na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Finałowy odcinek 18. odsłony "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" odbył się 10 kwietnia. Wśród gwiazd obserwujących zmagania na parkiecie znalazł się Michał Koterski, który mocno trzymał kciuki za swojego przyjaciela, Sebastiana Fabijańskiego. Aktorowi towarzyszyła Maja Klajda, zdobywczyni tytułu Miss Polonia 2024.

Ich swobodne zachowanie wywołało falę spekulacji, czy to właśnie 23-letnia miss jest tajemniczą partnerką aktora z pobytu w Sopocie. Maja Klajda w wywiadzie dla serwisu Plejada postanowiła rozwiać wątpliwości i wyjaśniła, jak wyglądają jej relacje z gwiazdorem.

"Nie komentuję swojego życia prywatnego, ale w tym przypadku mogę jedynie potwierdzić, że doniesienia o naszym związku są nieprawdziwe. Jesteśmy kolegami" - powiedziała Maja Klajda.

Podczas wydarzenia Michał Koterski zapoznał Maję Klajdę z Krzysztofem Ibiszem oraz Edwardem Miszczakiem. Czy to zwiastuje udział młodej miss w kolejnej edycji tanecznego show?

