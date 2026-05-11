Eurowizja 2026 - o której godzinie Polska? Kiedy występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026?

Spis treści
Alicja Szemplińska w pierwszym półfinale Eurowizji 2026
Alicja Szemplińska wystąpi na Eurowizji 2026 z piosenką "Pray". Reprezentantka Polski dała się z siebie wszystko, aby na samej Eurowizji reprezentować nasz kraj najlepiej, jak tylko może. Za nią wiele prób wokalnych, tanecznych i technicznych, dzięki którym wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Jej największym marzeniem z pewnością jest występ w finale. Aby tak się stało, najpierw musi przejść półfinał. Pierwszy koncert odbędzie się 12 maja 2026 o 21:00. O której będzie można zobaczyć show reprezentantki Polski? Wiemy, jako która w kolejności wystąpi reprezentantka Polski i dzięki temu ustaliliśmy godzinę jej wejścia na scenę.
ZOBACZ TAKŻE: Czy Polska awansuje do finału Eurowizji 2026? Przewiduję wyniki pierwszego półfinału
Eurowizja 2026 - kiedy występ Polski? Data, godzina
Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 jako czternasta w kolejności, czyli przedostania. To oznacza, że jej show na scenie zacznie się około godziny 22:15. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.
Eurowizja 2026 - półfinał 1. Kolejność startowa
- 01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- 02 Szwecja: Felicia - "My System"
- 03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- 04 Grecja: Akylas - "Ferto"
- 05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
- 06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"*
- 07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- 08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
- 09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
- 10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"*
- 11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- 12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- 13 San Marino: Senhit - "Superstar"
- 14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- 15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"