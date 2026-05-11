Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę w pierwszym półfinale 12.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach

Eurowizja 2026 - Polska walczy o finał!

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" reprezentuje Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Niestety przebywając w Polsce, nie możemy głosować na nasz kraj. Polonia oraz polscy turyści przebywający w innych krajach Europy pewnie zechcą wesprzeć Polkę swoim głosem. Alicja wystąpi w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Wtedy głosować będzie można z 15 państw oraz z tak zwanej strefy "Rest of the World", którą wyjaśnimy niżej. 12.05.2026 będzie można głosować z Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Włoch, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Niemiec, Litwy, Serbii i "reszty świata". Jak wspierać Polskę i pomóc jej przejść do wielkiego finału?

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Jak głosować na Polskę?

Będąc za granicą, można głosować na Polskę. Wystarczy wysłać SMS-a na numer podany przez lokalnego nadawcę. W przypadku półfinału w treści wiadomości trzeba wpisać 14. Oto pełna lista numerów telefonu:

Belgia - nr 6015

Chorwacja - nr 666777

- nr 666777 Czarnogóra - nr 14941

Estonia - nr 15415

- nr 15415 Finlandia - nr 173005

Gruzja - nr 95100

- nr 95100 Niemcy - nr 99599

Grecja - nr 54222

- nr 54222 Izrael - tylko strona www.esc.vote

Litwa - tylko strona www.esc.vote

- tylko strona www.esc.vote Mołdawia - tylko strona www.esc.vote

Portugalia - nr 54222

- nr 54222 Serbia - nr 666777

Szwecja - nr 72211

Włochy - nr 475 475 017

Eurowizja 2026 - głosowanie online i "Rest of the World"

Na Eurowizji 2026 można oddać głos na swojego faworyta poprzez użycie lokalnej karty płatniczej na stronie www.esc.vote. Z tej opcji korzystać będzie mogła także grupa "Rest of the World". Chodzi o kraje, które nie biorą udziału w Eurowizji. Trzeba jednak pamiętać, że głosując np. z USA trzeba mieć amerykańską kartę. W ramach "reszty świata" głosować będzie można m.in. z takich krajów jak USA, Kanada, Irlandia, Holandia, Islandia, Hiszpania, Turcja, Węgry, Słowacja i wiele innych.