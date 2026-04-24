Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Kiedy? Ile będzie czasu? Sprawdź najważniejsze informacje

Termin i czas trwania egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki

Uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki we wtorek, 12 maja. Punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczną zmagania z arkuszami, na których wypełnienie przewidziano standardowo 125 minut. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy na 9 czerwca, także o godz. 9:00. Oficjalne wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 3 lipca.

CKE o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku

Zgodnie z zaprezentowanym przez CKE informatorem o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2024/2025, głównym celem testu jest zweryfikowanie stopnia opanowania przez ucznia obowiązującej podstawy programowej. Na zdających czekają zadania zamknięte, np. prawda-fałsz, na dobieranie, wyboru wielokrotnego. Więcej wysiłku będą wymagały polecenia otwarte, gdzie konieczne stanie się zaprezentowanie pełnego toku rozumowania wraz z odpowiednimi rachunkami, przekształceniami czy wnioskami.

"Wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał, wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. W niektórych zadaniach wymagane będzie przedstawienie uzasadnienia wskazanych zależności" - czytamy.

Cały arkusz będzie się składał z 20 lub 21 jeden pytań. Za bezbłędne wykonanie wszystkich poleceń uczniowie będą mogli uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Gdzie znaleźć arkusze, odpowiedzi i podstawę programową do egzaminu ósmoklasisty 2026?

Rodzice oraz uczniowie mają stały dostęp do podstawy programowej, którą znaleźć można na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Witryna ta stanowi również doskonałą bazę wiedzy dla powtarzających materiał, ponieważ udostępniono tam dawne arkusze wraz z kartami odpowiedzi oraz zasadami oceniania. Ponadto w oficjalnym informatorze można przeanalizować przykładowe zadania z rozwiązaniami, co znacznie ułatwia samodzielną naukę.

