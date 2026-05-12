Panika przed E8 z matematyki. Uczniowie szukają przecieków, boją się niespodzianek po polskim

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 7:34

Tuż przed drugim dniem egzaminu ósmoklasisty 2026 emocje sięgają zenitu. We wtorek, 12 maja o godz. 9:00, uczniowie w całej Polsce zmierzą się z matematyką — przedmiotem, który od lat budzi największy stres. Po zaskakującym poniedziałkowym teście z języka polskiego wielu ósmoklasistów spodziewa się kolejnych niespodzianek. W sieci trwa nerwowe poszukiwanie przecieków, a fałszywe „oferty” mnożą się z każdą godziną.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Matematyka 2026: drugi z trzech egzaminów

Egzamin z matematyki to drugi etap egzaminu ósmoklasisty 2026, który potrwa 125 minut. To właśnie ten przedmiot dla wielu uczniów jest najtrudniejszy — wymaga nie tylko wiedzy, ale też odporności na stres i umiejętności logicznego myślenia pod presją czasu.

Poranne polowanie na przecieki. Uczniowie w sieci od świtu

Od wczesnych godzin porannych internet aż huczy od wpisów uczniów, którzy desperacko próbują znaleźć „pewne przecieki”, „gotowe arkusze” czy „listy zadań”. W mediach społecznościowych pojawiają się rzekome zdjęcia arkuszy, a niektóre konta oferują „dostęp do prawdziwych zadań za 20–50 zł”.

To klasyczna pułapka.

  • fałszywe przecieki to próby oszustwa,
  • wiele z nich służy wyłudzeniu danych,
  • CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem.

Uczniowie, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego przecieki są niebezpieczne, mogą kliknąć fałszywe przecieki.

Czego spodziewają się uczniowie na matematyce?

Po poniedziałkowym egzaminie z języka polskiego, który zaskoczył brakiem obowiązkowej lektury, wielu ósmoklasistów obawia się, że matematyka również może przynieść niespodzianki. Najczęściej wymieniane typy zadań to:

  • geometria — pola, objętości, twierdzenie Pitagorasa,
  • równania i wyrażenia algebraiczne,
  • procenty,
  • statystyka — mediany, średnie, wykresy,
  • zadania tekstowe, które od lat sprawiają najwięcej trudności.

Nauczyciele uspokajają: materiał nie wykracza poza podstawę programową, a arkusze CKE są przygotowywane tak, by każdy uczeń mógł zdobyć punkty.

Egzaminu nie można nie zdać — ale wynik ma znaczenie

Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać. Nie ma progu zaliczenia. Wynik jest jednak kluczowy przy rekrutacji do szkół średnich — to on decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej.

Kiedy wyniki E8?

Na oficjalne wyniki uczniowie poczekają do 3 lipca 2026 r.. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie na wszystkich trzech egzaminach.

