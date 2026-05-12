Panika przed E8 z matematyki. Uczniowie szukają przecieków, boją się niespodzianek po polskim

Matematyka 2026: drugi z trzech egzaminów
Egzamin z matematyki to drugi etap egzaminu ósmoklasisty 2026, który potrwa 125 minut. To właśnie ten przedmiot dla wielu uczniów jest najtrudniejszy — wymaga nie tylko wiedzy, ale też odporności na stres i umiejętności logicznego myślenia pod presją czasu.
Poranne polowanie na przecieki. Uczniowie w sieci od świtu
Od wczesnych godzin porannych internet aż huczy od wpisów uczniów, którzy desperacko próbują znaleźć „pewne przecieki”, „gotowe arkusze” czy „listy zadań”. W mediach społecznościowych pojawiają się rzekome zdjęcia arkuszy, a niektóre konta oferują „dostęp do prawdziwych zadań za 20–50 zł”.
To klasyczna pułapka.
- fałszywe przecieki to próby oszustwa,
- wiele z nich służy wyłudzeniu danych,
- CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem.
Uczniowie, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego przecieki są niebezpieczne, mogą kliknąć fałszywe przecieki.
Czego spodziewają się uczniowie na matematyce?
Po poniedziałkowym egzaminie z języka polskiego, który zaskoczył brakiem obowiązkowej lektury, wielu ósmoklasistów obawia się, że matematyka również może przynieść niespodzianki. Najczęściej wymieniane typy zadań to:
- geometria — pola, objętości, twierdzenie Pitagorasa,
- równania i wyrażenia algebraiczne,
- procenty,
- statystyka — mediany, średnie, wykresy,
- zadania tekstowe, które od lat sprawiają najwięcej trudności.
Nauczyciele uspokajają: materiał nie wykracza poza podstawę programową, a arkusze CKE są przygotowywane tak, by każdy uczeń mógł zdobyć punkty.
Egzaminu nie można nie zdać — ale wynik ma znaczenie
Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać. Nie ma progu zaliczenia. Wynik jest jednak kluczowy przy rekrutacji do szkół średnich — to on decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej.
Kiedy wyniki E8?
Na oficjalne wyniki uczniowie poczekają do 3 lipca 2026 r.. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie na wszystkich trzech egzaminach.