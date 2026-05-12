Jacek Braciak zaczynał w technikum rolniczym. Tak na przestrzeni lat zmieniał się czołowy polski aktor

Redakcja ESKA.pl
2026-05-12 5:30

Urodzony 12 maja 1968 roku Jacek Braciak zaczynał jako mechanik maszyn rolniczych, a dziś jest kameleonem polskiego kina. Jego wizualna przemiana na przestrzeni ponad trzech dekad robi ogromne wrażenie: zobacz, jak bardzo się zmienił.

Z technikum rolniczego na deski teatru. Tak wyglądały początki kariery Jacka Braciaka

Jacek Braciak to jeden z najbardziej charakterystycznych i cenionych polskich aktorów, jednak jego droga do sławy nie była oczywista. Zanim rozpoczął naukę w szkole aktorskiej, w 1987 roku ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich. Dopiero później zdecydował się na studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1991 roku. Jeszcze na studiach, w 1990 roku, związał się z warszawskim Teatrem Powszechnym, z którym współpracował przez kolejne 25 lat. Jego pierwsze role na małym i dużym ekranie przypadły na początek lat 90. Widzowie mogli go zobaczyć w niewielkich epizodach w serialach "Panny i wdowy" czy "Kuchnia polska", a także w filmach "Uprowadzenie Agaty" i "Samowolka".

Od komisarza w "Glinie" po księdza w "Klerze". Role, które zdefiniowały jego karierę

Przełomem w jego karierze okazały się role, w których mógł zaprezentować swój wszechstronny talent. Szeroką rozpoznawalność przyniosła mu postać sympatycznego Janka w kultowym serialu "Miodowe lata". Niedługo potem udowodnił, że potrafi wcielić się w znacznie mroczniejsze postacie. Za drugoplanową rolę Jureczka w głośnym filmie "Edi" z 2002 roku otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz statuetkę Orła.

Jego filmografia to dowód na niezwykłą aktorską elastyczność. Widzowie pamiętają go z takich produkcji jak:

  • serial "Glina", gdzie zagrał komisarza Bonifacego Jóźwiaka,
  • serial "BrzydUla", w którym wcielił się w ekscentrycznego projektanta mody Pshemko,
  • serial "Rodzinka.pl", gdzie przez lata bawił jako Marek, przyjaciel rodziny Boskich,
  • film "Drogówka" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego,
  • dramat "Róża", za który zdobył kolejnego Orła,
  • wstrząsający film "Wołyń".

Jednak to rola księdza Leszka Lisowskiego w kontrowersyjnym filmie "Kler" z 2018 roku przyniosła mu największe uznanie krytyków i kolejnego Orła za najlepszą główną rolę męską. Z kolei w 2023 roku zachwycił jako Tadeusz Kościuszko w filmie "Kos". Jacek Braciak to także mistrz dubbingu. Jego głosem przemawiał m.in. Rocket Raccoon w serii "Strażnicy Galaktyki", agent Plikley w "Lilo i Stich" czy Papi w "Cziłała z Beverly Hills".

Kameleon polskiego kina. To za tę cechę fani go uwielbiają

Widzowie pokochali Jacka Braciaka za jego niezwykłą zdolność do transformacji. Aktor jest prawdziwym kameleonem, który potrafi zniknąć w odgrywanej postaci. Z jednej strony bawi do łez jako Pshemko czy Marek z "Rodzinki.pl", z drugiej potrafi wzbudzić lęk i refleksję w dramatycznych rolach u Smarzowskiego. Jego aktorska autentyczność i umiejętność budowania złożonych, wielowymiarowych bohaterów sprawiły, że stał się jednym z najbardziej szanowanych aktorów w Polsce. Fani cenią go również za skromność i unikanie skandali, co w świecie show-biznesu jest rzadkością.

Jacek Braciak kiedyś i dziś. Aktor przeszedł ogromną przemianę

Na przestrzeni ponad trzech dekad kariery Jacek Braciak przeszedł znaczącą metamorfozę. W latach 90. i na początku nowego milenium widzowie pamiętają go jako szczupłego mężczyznę o chłopięcej urodzie, co doskonale widać w serialu "Miodowe lata". Z biegiem lat jego wizerunek nabrał dojrzałości i wyrazistości. Aktor nigdy nie bał się eksperymentować ze swoim wyglądem na potrzeby roli, co najlepiej pokazała postać Pshemko z charakterystyczną fryzurą i stylem. Dziś Jacek Braciak to dojrzały mężczyzna, którego twarz naznaczona jest bogatym doświadczeniem. Jego wygląd często zmienia się w zależności od projektu, w którym bierze udział – od eleganckiego po surowy i zmęczony życiem, co tylko potwierdza jego aktorskie oddanie.

Chroni życie prywatne przed mediami. O jego rodzinie wiadomo niewiele

Jacek Braciak jest jednym z tych aktorów, którzy konsekwentnie chronią swoją prywatność. Bardzo rzadko opowiada w wywiadach o swoim życiu osobistym i unika pozowania na ściankach z rodziną. Wiadomo, że jest ojcem trójki dzieci – ma dwie córki, Zofię i Marię, oraz syna Konrada. Aktor skupia się na pracy zawodowej, a sprawy rodzinne pozostawia z dala od blasku fleszy, co jest jego świadomym i konsekwentnie realizowanym wyborem.

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Jacek Braciak?

Mimo upływu lat Jacek Braciak pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Po sukcesie filmu "Kos" w 2023 roku, w którym zagrał główną rolę, pojawił się także w filmie "Brat" z 2024 roku. Fani serialu "Rodzinka.pl" z pewnością ucieszyli się na wieść o jego powrocie do roli Marka w kontynuacji serii, która miała miejsce w 2025 roku. Aktor nie rezygnuje również z teatru – od 2021 roku jest związany z Teatrem Współczesnym w Warszawie, gdzie regularnie można go oglądać na scenie. 

