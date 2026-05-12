Egzamin ósmoklasisty z matematyki wyciekł do sieci? Uczniowie od rana szukają tego w sieci

Gorączka przed matematyką. Uczniowie szukają przecieków od świtu
Egzamin ósmoklasisty 2026 odbywa się w dniach 11–13 maja 2026, a matematyka – jako drugi z kolei – startuje 12 maja o godz. 9:00. Egzamin trwa 125 minut, czyli przed uczniami są ponad dwie godziny intensywnego liczenia, analizowania i walki z czasem.
Od samego rana uczniowie przeglądają TikToka, Discorda, fora i grupy na Facebooku, licząc, że ktoś „wrzuci” zadania z wyprzedzeniem. Wpisy o rzekomych przeciekach pojawiają się co kilka minut – większość z nich to jednak zwykłe próby wyłudzenia danych lub płatne oszustwa.
Co może pojawić się w arkuszu? Uczniowie mają swoje typy
W sieci dominują spekulacje o tym, co CKE przygotuje na egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Najczęściej wymieniane typy to:
- geometria — pola figur, objętości, twierdzenie Pitagorasa
- procenty — klasyk, który pojawia się niemal co roku
- równania — liniowe i z jedną niewiadomą
- statystyka — mediany, średnie, wykresy
- zadania tekstowe — największy postrach uczniów
Nauczyciele uspokajają: arkusz nie wykracza poza materiał, który obowiązuje w podstawie programowej. Nie będzie zadań „z kosmosu”, choć stres i tak robi swoje.
Dlaczego przecieki to pułapka?
Choć w internecie roi się od „pewniaków”, eksperci i CKE przypominają: nie warto ufać przeciekom.Powody są proste:
- większość „wycieków” to próby oszustwa,
- linki prowadzą do stron wyłudzających dane,
- fałszywe arkusze mają często błędy, które tylko wprowadzają w błąd.
CKE co roku podkreśla, że prawdziwe arkusze są pilnie strzeżone, a ich wcześniejsze ujawnienie jest praktycznie niemożliwe.
Egzaminu nie można nie zdać, ale…
Warto przypomnieć: egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać. Nie ma progu zaliczenia – wynik służy wyłącznie do rekrutacji do szkoły średniej.
To jednak nie zmniejsza presji, bo dobre licea i technika mają wysokie progi punktowe.
To jeszcze nie koniec E8
Po matematyce uczniom zostanie już tylko język obcy. Ósmoklasiści w zdecydowanej większości wybrali angielski. A oficjalne arkusze CKE z matematyki pojawią się w sieci tuż po egzaminie – bez stresu, bez oszustw, bez ryzyka.
Na wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą musieli poczekać do 3 lipca.