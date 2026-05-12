Egzamin ósmoklasisty z matematyki wyciekł do sieci? Uczniowie od rana szukają tego w sieci

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 7:06

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się 11 maja. Wtorek, 12 maja to egzamin z matematyki. Przed matematycznym starciem w sieci wrze. Uczniowie masowo przeszukują internet w poszukiwaniu przecieków CKE i rzekomych zadań, które mają pojawić się w arkuszach CKE. Emocje są ogromne – to właśnie matematyka, drugi z trzech egzaminów, budzi największy stres.

Gorączka przed matematyką. Uczniowie szukają przecieków od świtu

Egzamin ósmoklasisty 2026 odbywa się w dniach 11–13 maja 2026, a matematyka – jako drugi z kolei – startuje 12 maja o godz. 9:00. Egzamin trwa 125 minut, czyli przed uczniami są ponad dwie godziny intensywnego liczenia, analizowania i walki z czasem.

Od samego rana uczniowie przeglądają TikToka, Discorda, fora i grupy na Facebooku, licząc, że ktoś „wrzuci” zadania z wyprzedzeniem. Wpisy o rzekomych przeciekach pojawiają się co kilka minut – większość z nich to jednak zwykłe próby wyłudzenia danych lub płatne oszustwa.

Co może pojawić się w arkuszu? Uczniowie mają swoje typy

W sieci dominują spekulacje o tym, co CKE przygotuje na egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Najczęściej wymieniane typy to:

  • geometria — pola figur, objętości, twierdzenie Pitagorasa
  • procenty — klasyk, który pojawia się niemal co roku
  • równania — liniowe i z jedną niewiadomą
  • statystyka — mediany, średnie, wykresy
  • zadania tekstowe — największy postrach uczniów

Nauczyciele uspokajają: arkusz nie wykracza poza materiał, który obowiązuje w podstawie programowej. Nie będzie zadań „z kosmosu”, choć stres i tak robi swoje.

Dlaczego przecieki to pułapka?

Choć w internecie roi się od „pewniaków”, eksperci i CKE przypominają: nie warto ufać przeciekom.Powody są proste:

  • większość „wycieków” to próby oszustwa,
  • linki prowadzą do stron wyłudzających dane,
  • fałszywe arkusze mają często błędy, które tylko wprowadzają w błąd.

CKE co roku podkreśla, że prawdziwe arkusze są pilnie strzeżone, a ich wcześniejsze ujawnienie jest praktycznie niemożliwe.

Egzaminu nie można nie zdać, ale…

Warto przypomnieć: egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać. Nie ma progu zaliczenia – wynik służy wyłącznie do rekrutacji do szkoły średniej.

To jednak nie zmniejsza presji, bo dobre licea i technika mają wysokie progi punktowe.

To jeszcze nie koniec E8

Po matematyce uczniom zostanie już tylko język obcy. Ósmoklasiści w zdecydowanej większości wybrali angielski. A oficjalne arkusze CKE z matematyki pojawią się w sieci tuż po egzaminie – bez stresu, bez oszustw, bez ryzyka.

Na wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą musieli poczekać do 3 lipca.

