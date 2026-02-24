Stefano Terrazzino wraca do "Tańca z gwiazdami". Z kim tańczył w przeszłości? Przypominamy jego partnerki

Stefano Terrazzino cztery razy wygrał "Taniec z gwiazdami"!

Stefano Terrazzino po raz pierwszy w "Tańcu z gwiazdami" pojawił się w 4. edycji. Wtedy program jeszcze był transmitowany w TVN, a jego partnerką była prowadząca śniadaniówki stacji - Kinga Rusin. Była żona Tomasza Lisa w duecie z przystojnym Włochem rozkochali w sobie publiczność. Do teraz wiele osób pamięta ich sensualną rumbę. Ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo, co było początkiem wielkich sukcesów Terrazzino. Dwa lata później znów wygrał. Wtedy zachwycił w duecie z aktorką Agatą Kuleszą. Kolejne zwycięstwo pojawiło się w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Po Kryształową Kulę Stefano sięgnął tańcząc z Anetą Zając z serialu "Pierwsza miłość". Czwarta wygrana pojawiła się w już w kolejnej edycji. Tym razem z aktorką Agnieszką Sienkiewicz.

ZOBACZ TAKŻE: Jasper z "Tańca z gwiazdami" był chłopakiem innego TikTokera. Tym związkiem żył polski internet

Sylwester z Dwojka STECZKOWSKA

Stefano Terrazzino ulubieńcem widzów

Choć od 2014 roku Stefano Terrazzino nie wygrał "Tańca z gwiazdami", dwa razy był bardzo blisko. W 2017 roku zajął drugie miejsce jako partner Iwony Cichosz. W 2020 roku niemal wszyscy byli pewni, że wygra, ponieważ wtedy tańczył z Julią Wieniawą. Skończyło się jednak na drugim miejscu. W przeszłości Stefano Terrazzino jeszcze dwa razy musiał zadowolić się drugim miejscem na podium. Tak było, gdy tańczył z Justyną Steczkowską i Katarzyną Glinką.

Stefano Terrazzino w "Tańcu z gwiazdami"

Oto wszystkie udziały Stefano Terrazzino w "Tańcu z gwiazdami":

2006: Kinga Rusin - 1. miejsce

2007: Katarzyna Tusk - 3. miejsce

2007: Justyna Steczkowska - 2. miejsce

2008: Agata Kulesza - 1. miejsce

2010: Katarzyna Glinka - 2. miejsce

2011: Katarzyna Pakosińska - 6. miejsce

2014: Aneta Zając - 1. miejsce

2014: Agnieszka Sienkiewicz - 1. miejsce

2015: Małgorzata Pieńkowska - 4. miejsce

2017: Iwona Cichosz - 2. miejsce

2019: Agnieszka Radwańska - 6. miejsce

2020: Julia Wieniawa - 2. miejsce

2021: Izabela Małysz - 7. miejsce

2026: Emilia Komarnicka