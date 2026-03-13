Gwiazda Hollywood wraca do Polski walczyć o Kryształową Kulę. Tego nie wiedzieliście o Izie Miko

Iza Miko rozpala emocje w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Od samego początku nowa odsłona popularnego show dostarcza widzom wielu wrażeń. Na parkiecie nie brakuje znanych twarzy, jednak to postać Izy Miko budzi największe zainteresowanie. Aktorka przez długi czas pracowała w USA, występując w produkcjach o międzynarodowym zasięgu. Obecnie podjęła nowe wyzwanie jako uczestniczka formatu, w którym równie ważne co umiejętności są upór i wola walki.

Zobacz też: Iza Miko mówi wprost o swoim życiu intymnym! Przerywa milczenie o macierzyństwie

Rodzice Izy Miko to znani aktorzy. Zadebiutowała na ekranie jako 7-latka

Iza Miko przyszła na świat 21 stycznia 1981 roku. Choć urodziła się w Łodzi, jej lata dziecięce związane były przede wszystkim z Warszawą. Obecnie na stałe przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie od dłuższego czasu kontynuuje swoją karierę filmową.

Smykałkę do aktorstwa z pewnością odziedziczyła po rodzicach – Grażynie Dyląg i Aleksandrze Mikołajczaku. To sprawiło, że już w młodym wieku ciągnęło ją do występów publicznych. Jej debiut przed kamerami miał miejsce, gdy liczyła sobie zaledwie siedem lat, a wszystko za sprawą filmu "Pan Kleks w kosmosie".

Zobacz także: Rafał Maserak wyjawił, kto wygra "TzG"? Takie cuda przed drugim odcinkiem!

Edukacja Izy Miko w prestiżowych szkołach zagranicznych

Początkowo to jednak taniec był dla niej najważniejszy. Swoje umiejętności rozwijała w szkole baletowej w Warszawie. Jako piętnastolatka wyruszyła do Nowego Jorku, zdobywając prestiżowe stypendium w School of American Ballet. Dodatkowo szkoliła warsztat aktorski w renomowanym Lee Strasberg Theatre Institute, gdzie uczyło się wiele gwiazd światowego kina.

Zobacz także: Najstarsza w historii "Tańca z Gwiazdami" i bez kompleksów! Potocka mówi nam, dlaczego przyszła do show

Bogata kariera Izy Miko w Hollywood i sukcesy na ekranie

Niestety, plany związane z baletem pokrzyżowała kontuzja. Miko szybko jednak znalazła swoje miejsce w branży filmowej. Kluczowym momentem była rola Cammie w obrazie "Wygrane marzenia", co otworzyło jej drogę do dalszych propozycji. Zagrała m.in. w produkcjach takich jak "Straceni", "W rytmie hip-hopu 2" oraz w polskim hicie "Kochaj i tańcz".

Aktorka gościła również w klipach znanych wykonawców. Można ją zobaczyć w teledysku do utworu "Mr. Brightside" formacji The Killers, gdzie towarzyszył jej Eric Roberts, a także w wideo "Can’t Break Me Down" legendarnego Billy'ego Idola.

Polska publiczność może kojarzyć ją również z występów w formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zaprezentowała nie tylko kunszt aktorski, ale i wielki urok sceniczny.

Teraz Iza Miko mierzy się z kolejnym zadaniem. W programie "Taniec z Gwiazdami" pragnie udowodnić, że jej taneczne i sceniczne zaplecze to atuty, które mogą zapewnić jej miejsce w finale. Razem z Albertem Kosińskim planuje walczyć o jak najwyższe noty, a docelowo o zdobycie Kryształowej Kuli. Jej obecność w show gwarantuje wielkie emocje, a fani z niecierpliwością czekają na każdy nowy układ na parkiecie.