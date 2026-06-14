Asseco Resovia przedłuża kontrakty. Ważni gracze zostają na kolejny sezon

Długofalowa wizja budowy zespołu w Rzeszowie

Dla 34-letniego Klemena Cebulja sezon 2026/27 będzie już siódmym rokiem w barwach zespołu Asseco Resovia. Słoweniec dołączył do ekipy z Podkarpacia przed rozgrywkami 2020/21 z włoskiego Itas Trentino. Przez ten czas przyjmujący zdobył m.in. brązowy medal mistrzostw Polski w 2023 roku oraz sięgnął po Puchar CEV rok później. W 2025 roku dołożył do tego srebrny krążek tych europejskich rozgrywek. Słoweniec ma za sobą również sukcesy reprezentacyjne, ale przed minionym sezonem zakończył karierę w kadrze narodowej.

Kolejnym istotnym ogniwem pozostającym w rzeszowskiej drużynie jest Mateusz Poręba. 26-letni środkowy zadebiutował w barwach rzeszowskiego klubu w ekstraklasie w sezonie 2025/26. Choć w rozgrywkach klubowych wciąż czeka na znaczące sukcesy medalowe, z reprezentacją Polski wywalczył już m.in. mistrzostwo Ligi Narodów w 2023 i 2025 roku oraz wicemistrzostwo świata w 2022 roku. W drużynie z Rzeszowa z minionego sezonu mają zostać także m.in. Artur Szalpuk, Karol Butryn, Paweł Zatorski i Michał Potera.

Kiedy rozpoczną się nowe rozgrywki ligowe?

W nadchodzącym sezonie w składzie zespołu z Rzeszowa zabraknie kilku dotychczasowych zawodników, m.in. Erika Shojiego i Cezarego Sapińskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w ich miejsce pojawią się m.in. Łukasz Kaczmarek, Kamil Kwasowski oraz Niemiec Tobias Brand. Szykuje się także istotna zmiana na ławce trenerskiej – Włocha Massimo Bottiego ma zastąpić rumuński szkoleniowiec Gheorghe Cretu, choć oficjalne potwierdzenie tych doniesień jeszcze przed nami.

Sezon 2026/27 PlusLigi wystartuje 17 października. W pierwszej kolejce zespół z Rzeszowa uda się na wyjazdowe spotkanie ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Pierwszy mecz przed własną publicznością Asseco Resovia rozegra 31 października, podejmując drużynę Energa Trefl Gdańsk. Władze klubu, mimo rosnącej konkurencji, z optymizmem patrzą w przyszłość, licząc na walkę o najwyższe cele.

"Klub będzie informował w oficjalnych kanałach o ewentualnych decyzjach dotyczących zmian w sztabie szkoleniowym. Mamy świadomość, że rynek siatkarski zmienia się bardzo dynamicznie, zwłaszcza przy silnej konkurencji ze strony klubów japońskich, tureckich i włoskich. Mimo to, w naszej drużynie na nadchodzący sezon nie przewidujemy wielu zmian. Filarem, na którym chcemy opierać budowę zespołu w kolejnych latach, jest Marcin Janusz, który przedłużył umowę na trzy kolejne sezony. Myślimy o naszym projekcie długofalowo i wierzę, że w nadchodzącym sezonie będziemy walczyć o medale" – mówił prezes Asseco Resovii Piotr Maciąg.