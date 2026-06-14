Manuel Neuer wyrównał bramkarski rekord. Kto rozegrał najwięcej meczów na mistrzostwach świata?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-14 23:15

Manuel Neuer wrócił do reprezentacji Niemiec i od razu przeszedł do historii. Niedzielny występ na piłkarskich mistrzostwach świata sprawił, że zrównał się z najlepszym bramkarzem w historii turnieju. Sprawdź, kto na piłkarskich mistrzostwach świata wystąpił najwięcej razy w karierze.

Manuel Neuer wyrównał bra.jpg
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce bramkarza w rękawicach chwytają piłkę nożną na tle pustego stadionu i siatki bramki.

Występ Manuela Neuera i wyrównany rekord

Niemiecki bramkarz powrócił do drużyny narodowej po długiej, dwuletniej przerwie. Manuel Neuer w niedzielę zagrał swój dwudziesty mecz w turnieju rangi mistrzowskiej. Warto odnotować, że jego zespół pokonał drużynę Curacao 7:1 w tym konkretnym starciu.

Dzięki temu występowi czterdziestoletni golkiper zrównał się z najlepszym bramkarzem w całym tym historycznym zestawieniu. Dokładnie taką samą liczbę gier na mundialach zgromadził Francuz Hugo Lloris, który wcześniej dzierżył ten tytuł samodzielnie.

Kto rozegrał najwięcej meczów na mundialu?

Rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów na turniejach tej rangi jest niezmiennie Argentyńczyk Lionel Messi. Wygrany w 2022 roku w rzutach karnych finał przeciwko Francji był już jego dwudziestym szóstym spotkaniem na mistrzostwach, co jest absolutnie najlepszym wynikiem.

Słynny piłkarz z Ameryki Południowej będzie miał teraz kolejną okazję, aby powiększyć swój osobisty dorobek. W czołówce tego zestawienia znajduje się również dwóch reprezentantów Polski z wielkimi tradycjami, którzy wpisali się na stałe do piłkarskich kronik. Władysław Żmuda zaliczył dwadzieścia jeden gier, a Grzegorz Lato wystąpił w dwudziestu spotkaniach.