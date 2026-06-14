Manuel Neuer wyrównał bramkarski rekord. Kto rozegrał najwięcej meczów na mistrzostwach świata?

Występ Manuela Neuera i wyrównany rekord

Niemiecki bramkarz powrócił do drużyny narodowej po długiej, dwuletniej przerwie. Manuel Neuer w niedzielę zagrał swój dwudziesty mecz w turnieju rangi mistrzowskiej. Warto odnotować, że jego zespół pokonał drużynę Curacao 7:1 w tym konkretnym starciu.

Dzięki temu występowi czterdziestoletni golkiper zrównał się z najlepszym bramkarzem w całym tym historycznym zestawieniu. Dokładnie taką samą liczbę gier na mundialach zgromadził Francuz Hugo Lloris, który wcześniej dzierżył ten tytuł samodzielnie.

Kto rozegrał najwięcej meczów na mundialu?

Rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów na turniejach tej rangi jest niezmiennie Argentyńczyk Lionel Messi. Wygrany w 2022 roku w rzutach karnych finał przeciwko Francji był już jego dwudziestym szóstym spotkaniem na mistrzostwach, co jest absolutnie najlepszym wynikiem.

Słynny piłkarz z Ameryki Południowej będzie miał teraz kolejną okazję, aby powiększyć swój osobisty dorobek. W czołówce tego zestawienia znajduje się również dwóch reprezentantów Polski z wielkimi tradycjami, którzy wpisali się na stałe do piłkarskich kronik. Władysław Żmuda zaliczył dwadzieścia jeden gier, a Grzegorz Lato wystąpił w dwudziestu spotkaniach.