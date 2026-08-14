Agnieszka Perepeczko kulinarnie uniesiona u Magdy Gessler. Zaskakujące porównanie

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wpadła do Polski na wakacje

Na przełomie lat 70. i 80. Agnieszka Fitkau-Perepeczko postawiła odważny krok w swoim życiu. Zjawiskowa aktorka oraz modelka, która była żoną kultowego Marka Perepeczko, wykorzystała okazję i wyemigrowała do słonecznej Australii, gdzie osiadła na dłużej w Melbourne.

Gwiazda wciąż pamięta o swoich korzeniach. Fitkau-Perepeczko regularnie gości nad Wisłą, zjawiając się na rozmaitych eventach, a dawniej przypomniała o sobie widzom grając w "M jak miłość". Oprócz tego prężnie funkcjonuje w mediach społecznościowych, gdzie nie stroni od barwnych komentarzy na temat rzeczywistości.

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Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwycona kuchnią Magdy Gessler

Latem aktorka zawitała do ojczyzny, by pobyć w gronie najbliższych. W trakcie spacerów po stolicy skierowała kroki do znanej restauracji "U Fukiera", należącej do słynnej Magdy Gessler. Kulinarna strona telewizyjnej ekspertki tak bardzo przypadła jej do gustu, że poświęciła temu wydarzeniu parę obszernych relacji. Podzieliła się w nich odważną tezą, z której wynikało, że tutejsze kołduny przewyższają doznaniami seks.

Magda Galore! Kołduny lepsze niż sex! W piękny letni sierpniowy wieczór wybraliśmy się rodzinnie do Fukiera... zjeść małą romantyczną kolacyjkę, która niepostrzeżenie zamieniła się w orgię smaków na poziomie światowym. Że też człowiek jest taki łakomy i oczy mu świecą w oczekiwaniu na ten wspaniały teatr smakówNo ale Kochani Państwo wiem, że jestem... łakoma... nienasycona... ale umiem docenić najlepsze smaki życia, a w tym też jedzenie... - zachwycała się aktorka na początku długiego wpisu.

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie

Potem kontynuowała swoje peany, z pasją niczym zawodowa recenzentka kulinarna oceniając kolejne potrawy. Entuzjastyczny komentarz z sieci szybko dotarł do samej kreatorki tych dań. Znana z "Kuchennych rewolucji" gwiazda była niezmiernie zachwycona tak ciepłymi słowami koleżanki z branży.

Agnieszka!!! Dziękuję za cudowne słowa Restauracja U Fukiera…to niezwykle miłe że ktoś doceni to, nad czym pracuje od 35 lat!! Pięknie, szczerze od serca. Ta relacja wiele dla mnie znaczny. Stworzona z czułością do piękna, miłością do kuchni - odpisała jej wzruszona Magda Gessler.

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