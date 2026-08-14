Ekstraliga żużlowa. Porażka Włókniarza z GKM Grudziądz na własnym torze

Sukces GKM Grudziądz na wyjeździe

Drużyna Bayersystem GKM Grudziądz pokonała na wyjeździe Krono-Plast Włókniarz Częstochowa z wynikiem 41:49. Goście zaprezentowali równą i skuteczną jazdę przez całe spotkanie. W pierwszym meczu grudziądzanie wygrali u siebie 56:34. Dzięki temu triumfatorzy zdobyli punkt bonusowy w ostatecznym rozrachunku dwumeczu. Zawody na częstochowskim obiekcie dostarczyły miejscowym kibicom sporej dawki sportowych emocji.

Na trybunach częstochowskiego stadionu zasiadło łącznie 5 000 widzów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji na torze czuwał sędzia Michał Sasień z Gdańska. Najlepszy czas dnia uzyskał Wadim Tarasienko, który w czwartym wyścigu pokonał dystans w czasie 64,91 sekundy. Gospodarze starali się systematycznie odrabiać straty w kolejnych startach. Ostatecznie musieli jednak uznać wyższość dobrze dysponowanych rywali.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W barwach zwycięskiej ekipy z Grudziądza najlepiej punktował Michael Jepsen Jensen, który zgromadził 11 oczek. Maksym Drabik i Wadim Tarasienko dołożyli dla przyjezdnych gości po 10 punktów. Kolejne cenne zdobycze zapisali na swoim koncie Max Fricke z dorobkiem 8 punktów oraz Kevin Małkiewicz i Bastian Pedersen, zdobywcy 5 punktów. Beau Bailey tym razem zakończył ligowe zmagania bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Skuteczna jazda czołowych zawodników zagwarantowała końcowy triumf całej drużynie.

W drużynie miejscowych gospodarzy bezapelacyjnym liderem okazał się Rohan Tungate, zdobywając aż 14 punktów. Dobre spotkanie zaliczył również Jakub Miśkowiak, kończąc zawody z dorobkiem 11 oczek na swoim koncie. Sebastian Szostak wywalczył 6 punktów, a Jaimon Lidsey dołożył 5 oczek do dorobku całego zespołu. Skład częstochowian uzupełnili Franciszek Karczewski z 3 punktami oraz Szymon Ludwiczak i Alan Ciurzyński z jednym punktem. Indywidualne wysiłki miejscowych liderów ostatecznie nie wystarczyły do odniesienia końcowego zwycięstwa w tym spotkaniu.