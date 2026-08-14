Paweł Korpuliński i Piotr Więcek walczą o mistrzostwo. Decydujące starcie w Ferropolis przed finałem na PGE Narodowym

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-14 21:34

Zbliża się przedostatnia odsłona cyklu Drift Masters 2026 w niemieckim Ferropolis. Na terenie dawnej kopalni Paweł Korpuliński postara się obronić fotel lidera przed atakami Piotra Więcka. Pojedynek naszych rodaków w industrialnej scenerii zadecyduje o układzie sił przed wielkim finałem na warszawskim PGE Narodowym.

Najbliższa runda Drift Masters 2026 w Ferropolis będzie miała ogromne znaczenie dla losów mistrzowskiego tytułu. Zmagania w tej wyjątkowej scenerii, zlokalizowanej na terenie dawnej kopalni, przyciągną uwagę fanów motoryzacji.

Paweł Korpuliński i Piotr Więcek, dwóch najwyżej sklasyfikowanych Polaków, zmierzy się w bezpośredniej walce o prymat w cyklu. To starcie może ukształtować sytuację przed decydującą rundą w stolicy Polski.

Czy Korpuliński zachowa pierwsze miejsce w klasyfikacji, a może to Więcek znacząco zbliży się do końcowego triumfu? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas nadchodzącego, kluczowego weekendu.

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Paweł Korpuliński liderem, Piotr Więcek musi gonić

Znakomita postawa dwóch polskich kierowców sprawia, że emocje przed finałową rundą w Warszawie rosną z każdym dniem. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się obecnie Paweł Korpuliński, który z dorobkiem 382 punktów wyprzedza o 52 „oczka” Piotra Więcka. Wydaje się to bezpiecznym buforem, jednak w każdym z dwóch ostatnich startów do zgarnięcia jest aż 108 punktów.

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Sytuacja w tabeli zmusza Więcka do podjęcia ryzyka w Niemczech. Chcąc marzyć o wyprzedzeniu reprezentacyjnego kolegi podczas wrześniowych zawodów na PGE Narodowym, musi on zniwelować dystans w Ferropolis. Polski duet może liczyć na doping licznej grupy kibiców znad Wisły, ponieważ arena zmagań znajduje się zaledwie 200 kilometrów od granicy z naszym krajem.

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Ferropolis, czyli "Miasto z Żelaza" areną Drift Masters

Ferropolis to z pewnością jedna z najbardziej efektownych lokacji goszczących uczestników cyklu Drift Masters. Trasa zawodów została wytyczona w miejscu dawnej kopalni odkrywkowej, a rywalizacja toczy się na półwyspie w otoczeniu wody i ogromnych maszyn przemysłowych. Wieczorami, dzięki iluminacji potężnych koparek, teren ten staje się zjawiskowym miejscem nocnych starć, oddając w pełni festiwalowy klimat imprezy. Warto dodać, że polscy drifterzy zawsze dobrze radzili sobie w Niemczech, regularnie stając na podium w poprzednich edycjach zawodów w Ferropolis.

Walka o tytuł Drift Masters: Paweł Korpuliński kontra Piotr Więcek

Obecny sezon jest dla Pawła Korpulińskiego najlepszym w karierze, co potwierdził zwycięstwami na Łotwie i w Irlandii jako pierwszy zawodnik z dwiema wygranymi w tegorocznym cyklu. Jego siłą jest stabilna forma, jednak w niemieckiej rundzie musi wystrzegać się błędów. Każde potknięcie może zredukować jego przewagę, co zwiastowałoby niezwykle nerwową rywalizację podczas finału w Warszawie.

Piotr Więcek z kolei znajduje się w sytuacji, w której musi postawić wszystko na jedną kartę. Zwycięstwo w kwalifikacjach i dotarcie do półfinału w Rydze pozwoliło mu wrócić na drugie miejsce w „generalce”. Świadomy jest faktu, że to ostatnia szansa na wywarcie presji na liderze. Aby wywalczyć tytuł mistrzowski, Więcek potrzebuje zdobyć o 53 punkty więcej od Korpulińskiego w dwóch decydujących starciach. Specyfika driftu, gdzie najdrobniejszy błąd skutkuje ogromnymi stratami punktowymi, sprawia, że walka o końcowy triumf pozostaje sprawą otwartą.

Jakub Przygoński i inni Polacy w walce o Puchar Narodów

Na torze w Niemczech zaprezentują się również inni reprezentanci Polski: Jakub Przygoński, zajmujący 16. miejsce w klasyfikacji, 22. Dawid Sposób oraz sklasyfikowany na 29. pozycji Jakub Król. Oprócz rywalizacji indywidualnej, toczy się bój w Pucharze Narodów, w którym Polacy plasują się na drugiej lokacie ze stratą 48 punktów do liderującej Irlandii, mając na koncie 728 „oczek”. Świetny wynik duetu Korpuliński - Więcek na zawodach w Rydze, gdzie wywalczyli oni aż 176 punktów dla kraju, daje powody do optymizmu w kwestii zniwelowania straty do Irlandczyków przed ostatecznym rozstrzygnięciem w Warszawie.

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