Gwiazda kina skończyła 60 lat i zachwyciła fanów. Zrobiła to w kusym szlafroku

Halle Berry obchodzi 60. urodziny. Fani zachwyceni młodym wyglądem aktorki

Halle Berry od lat pozostaje w czołówce najbardziej cenionych i lubianych aktorek Hollywood. Jej talent doceniono między innymi Oscarem za główną rolę w produkcji „Czekając na wyrok”. Gwiazda ma w swojej kolekcji także statuetki Emmy i Złotego Globu. Co ciekawe, aktorka udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans, osobiście odbierając Złotą Malinę za występ w „Kobiecie-kocie”.

Mimo upływu czasu, Halle Berry wciąż święci triumfy w Fabryce Snów, a jej wygląd zdaje się przeczyć prawom biologii. Wielu fanów jest zdania, że obecnie prezentuje się nawet korzystniej niż przeszło dwie dekady temu, kiedy wcielała się w rolę dziewczyny Bonda w hicie „Śmierć nadejdzie jutro”.

Aktorka od zawsze przywiązuje dużą wagę do dbania o siebie i jest zwolenniczką aktywnego stylu życia. Stara się codziennie wygospodarować 30 minut na aktywność fizyczną. Jednocześnie stroni od radykalnych poprawek urody, operacji plastycznych i inwazyjnych zabiegów. Zamiast tego skupia się na rygorystycznej pielęgnacji najwyższej jakości.

Zobacz również: Anja Rubik kusi na rajskich wakacjach. Zrzuciła nawet górę od bikini

Halle Berry bez makijażu i w zmysłowym wydaniu świętuje z ukochanym

14 sierpnia to wyjątkowa data dla Halle Berry – właśnie tego dnia obchodzi swoje 60. urodziny. Fotografie udostępniane przez laureatkę Oscara sprawiają jednak, że wygląda ona na osobę przed trzydziestką. Swój jubileusz spędza w towarzystwie 56-letniego Vana Hunta, z którym zaręczyła się zaledwie kilka miesięcy temu.

Gwiazda zdecydowała się na ucieczkę od hollywoodzkiego zgiełku, udając się z partnerem na egzotyczny urlop. Z tej okazji opublikowała na Instagramie serię kadrów, które wywołały lawinę komentarzy. Na zdjęciach widać, jak Berry, ubrana wyłącznie w zmysłowy, luźno zawiązany szlafrok, delektuje się truskawkami w czekoladzie. Strój ten eksponował jej walory na tyle odważnie, że niemal doszło do wpadki i pokazania zbyt wiele.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska w odważnym bikini we Włoszech. Towarzyszy jej Marcin Rogacewicz

21

Sonda Która z sióstr Kardashian wygląda lepiej w bikini? Kim Khloe Żadna nie wygląda dobrze Obie są zachwycające Nie interesuje mnie to