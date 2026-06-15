Gwiazdy na premierze "Ojczyzny". Agata Kulesza postawiła na prostą elegancję, zjawił się też Rafał Trzaskowski - ZDJĘCIA

"Ojczyzna". Polskie i zagraniczne gwiazdy na premierze filmu Pawła Pawlikowskiego

Po zawojowaniu Cannes, "Ojczyzna" zmierza na ekrany polskich kin. W uroczystej premierze filmu w Warszawie udział wzięli reżyser Paweł Pawlikowski ("Ida", "Zimna wojna"), autor zdjęć Łukasz Żal, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, charakteryzator Waldemar Pokromski i producentka Ewa Puszczyńska, a także Joanna Kulig, która w "Ojczyźnie" ma swój specjalny udział.

Ponadto zjawili się odtwórcy głównych ról - niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hanns Zischle oraz szereg gwiazd polskiego show-biznesu, jak Agata Kulesza, Ralph Kaminski, Weronika Rosati, Katarzyna Warnke, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Jan Holoubek i Maciej Musiałowski. Nie zabrakło też prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Stylizacje gwiazd z czerwonego dywanu obejrzycie w naszej galerii.

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"Ojczyzna" - o czym opowiada film i kiedy trafi do polskich kin?

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Premiera w Polsce: 19 czerwca.

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"Ojczyzna" - kim są odtwórcy głównych ról?

"Ojczyzna" jest wspólną produkcją czterech krajów: Polski, Niemiec, Włoch i Francji, a w rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara Sandrę Hüller ("Strefa interesów", "Anatomia upadku", "Projekt Hail Mary") i Hannsa Zischlera ("Monachium"). Sandra Hüller stała się rozpoznawalna dzięki fenomenalnej roli w "Toni Erdmann" Maren Ede. Ma niebywały talent aktorski, każda jej postać ma niesamowitą energię. "Anatomia upadku" Justine Triet czy "Strefa interesów" Johnatana Glazera ugruntowały jej pozycję jako gwiazdy europejskiego kina. W tym roku możemy ją oglądać aż w czterech produkcjach. W lutym za kreację w filmie "Rose" otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Zagrała też w głośnym hollywoodzkim filmie "Projekt Hail Mary" u boku Ryana Goslinga. Wkrótce zobaczymy ją w komedii "Digger" Alejandro G. Inarritu.

Hanns Zischler to zaś jeden z najwybitniejszych niemieckich aktorów. Wystąpił w ponad 200 filmach fabularnych oraz produkcjach telewizyjnych, w tym reżyserowanych przez legendarnych mistrzów kina: Jean-Luca Godarda, Wima Wendersa i Stevena Spielberga. Jest także utalentowanym pisarzem, znawcą twórczości Thomasa Manna. ​

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