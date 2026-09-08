Jan Frycz spoczął na Powązkach. W tłumie nie zabrakło prezesa jego ukochanego klubu

Pogrzeb Jana Frycza. Murat Colak pożegnał aktora

Wybitny aktor Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach, obok wielu znamienitych Polaków. Ostatnie pożegnanie, zorganizowane w poniedziałek, 7 września, rozpoczęło się w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, skąd urna z prochami została odprowadzona na cmentarz. Artysta był zagorzałym fanem Cracovii, dlatego też na uroczystości nie mogło zabraknąć reprezentantów krakowskiego zespołu. Jeszcze przed pogrzebem, w trakcie spotkania ligowego z Wieczystą, kibice oddali hołd zmarłemu. Na cmentarzu pojawił się również Murat Colak, prezes "Pasów", co było niezwykle wzruszającym gestem. Mimo swojej funkcji w żaden sposób się nie wyróżniał, maszerując w tłumie obok gwiazd oraz zwykłych wielbicieli talentu artysty. W dniu pogrzebu krakowski klub opublikował w mediach społecznościowych krótki komunikat.

Pogrzeb Jana Frycza. Grażyna Torbicka oddała mu hołd! 67-letnia gwiazda cała na czarno

Galeria: Tłum żałobników i prezes Cracovii na pogrzebie Jana Frycza

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Dziś odbył się pogrzeb Jana Frycza. Wybitny aktor teatralny i telewizyjny spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych. Był jednym z nas, kibicem Cracovii, którą miał w swoim sercu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Pogrzeb Jana Frycza. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski, Borys Szyc i wielka flaga Cracovii

Na pogrzebie Jana Frycza pojawiły się osoby w bluzach krakowskiego klubu, a ogromne poruszenie wywołała gigantyczna flaga Cracovii, którą rozwinięto w czasie uroczystości. Wśród żałobników zgromadziła się plejada gwiazd, z którymi Frycz miał okazję współpracować. W ostatniej drodze towarzyszyli mu m.in. Jan Englert, Janusz Gajos, Borys Szyc, Robert Więckiewicz, Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska, Karolina Gruszka, Grażyna Torbicka, Beata Ścibakówna, Sławomir Zapała i Jerzy Radziwiłłowicz. Swojego szacunku do aktora nie krył również Karol Nawrocki, który przesłał specjalny wieniec, ułożony z białych i czerwonych kwiatów.

Rodzina Jana Frycza prosiła o nieskładanie kondolencji. Ogromny żal sprawił, że i tak ustawiła się kolejka