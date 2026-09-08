Oszustwo w powiecie ząbkowickim. 79-latka straciła ponad 50 000 zł przez „niemieckiego żołnierza”

Fałszywy niemiecki żołnierz nawiązał kontakt z mieszkanką powiatu ząbkowickiego

Internetowa znajomość rozpoczęła się od wiadomości oraz zdjęć przesyłanych przez osobę korzystającą z fałszywego profilu. Mężczyzna twierdził, że jest niemieckim żołnierzem i aktualnie przebywa na misji w strefie Gazy. Regularna korespondencja trwała bez rozmów telefonicznych oraz użycia kamerki internetowej, co tłumaczono zakazem dowódcy oraz działaniami wojennymi. Z czasem relacja stała się osobista, a mężczyzna zaczął deklarować uczucia i chęć przyjazdu do Polski w celu rozpoczęcia wspólnego życia.

Kobieta przekazała ponad 50 000 zł na podróż i zastępstwo na misji

Aby umożliwić rzekomy przyjazd do kraju, mężczyzna poprosił o wsparcie finansowe potrzebne na podróż. Kobieta początkowo przekazała mu kilka tysięcy złotych, jednak później pojawiły się kolejne prośby o pieniądze. Oszust przekonywał, że potrzebuje dodatkowych środków na opłacenie innego żołnierza, który miałby przejąć jego obowiązki na czas wyjazdu. Mieszkanka powiatu ząbkowickiego, chcąc pomóc osobie, z którą nawiązała bliską relację, wykonała kolejne przelewy na łączną kwotę przekraczającą 50 000 zł.

Zdjęcia zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję wzbudziły podejrzenia

Gdy mężczyzna poprosił o następne wpłaty, 79-latka zaczęła nabierać podejrzeń co do intencji internetowego znajomego. Zauważyła, że otrzymane wcześniej fotografie mogą wyglądać na stworzone lub zmienione przy pomocy sztucznej inteligencji. Po uświadomieniu sobie oszustwa kobieta zdecydowała się zgłosić sprawę funkcjonariuszom policji. 8 września 2026 roku mundurowi przekazali szczegóły tego zdarzenia jako ostrzeżenie dla innych osób, które mogą stać się celem podobnych manipulacji.

Policja wyjaśnia mechanizm działania sprawców oszustw romantycznych

Funkcjonariusze wskazują, że przestępcy często tworzą fałszywe profile, podając się za lekarzy, inżynierów lub żołnierzy, aby wzbudzić zaufanie. Najpierw budują więź poprzez komplementy oraz codzienne wiadomości, a następnie izolują ofiarę od możliwości weryfikacji tożsamości poprzez brak rozmów wideo. Prośby o pieniądze dotyczą zazwyczaj biletów lotniczych, leczenia, cła lub kosztów transportu ważnych przesyłek. Służby apelują o ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi w sieci oraz o konsultowanie takich znajomości z członkami rodziny, co może zapobiec utracie oszczędności.

Źródło: Policja.pl