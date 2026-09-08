Interwencja nad Jeziorem Solińskim. Policjanci wyciągnęli turystkę z urwiska przy pomocy liny

Niebezpieczny spacer w okolicach Soliny

7 września 2026 roku około południa para turystów ze Śląska spacerowała z psem w rejonie miejscowości Solina. W trakcie wędrówki najprawdopodobniej zgubili oni właściwy szlak i zaczęli poruszać się ścieżką znajdującą się blisko urwistego brzegu jeziora. W pewnym momencie 62-letnia kobieta pośliznęła się na liściach i zjechała kilkanaście metrów w dół po stromej skarpie. Zatrzymała się dopiero po chwyceniu drzewa, które rosło bezpośrednio nad urwiskiem o wysokości 10 metrów.

Policjanci z Polańczyka użyli liny ratunkowej

63-letni mąż kobiety nie mógł samodzielnie zejść do żony po stromym zboczu, dlatego wezwał na pomoc policję. Na miejsce przyjechali patrolowcy z Polańczyka, którzy w sezonie letnim pełnią również służbę jako stermotorzyści na Jeziorze Solińskim. Ze względu na trudne ukształtowanie terenu funkcjonariusze uznali, że bezpośrednie dojście do 62-latki jest bardzo ryzykowne. Zdecydowali się na użycie liny od bojki z policyjnej łodzi służbowej, którą wykorzystano do asekuracji schodzącego funkcjonariusza. Dzięki temu policjant mógł bezpiecznie dotrzeć do turystki i pomóc jej wrócić na górę.

Apel o bezpieczeństwo na górskich szlakach

Służby podkreślają, że ostrożność jest kluczowa podczas każdej wędrówki w trudnym terenie. Należy pamiętać o poruszaniu się wyłącznie po wyznaczonych trasach, które są bezpieczne dla spacerowiczów. Policjanci zwracają również uwagę na kwestię właściwego ubioru, który powinien być zawsze dostosowany do panujących warunków. Odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie zasad mogą zapobiec niebezpiecznym sytuacjom podczas wypoczynku nad wodą i w górach.

Źródło: Policja.pl