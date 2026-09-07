Jan Frycz spoczął w wyjątkowym miejscu. Ci kibice przyszli na pogrzeb wybitnego aktora

Pogrzeb Jana Frycza. Aktor pochowany w miejscu absolutnie szczególnym

Uroczystości pożegnalne Jana Frycza odbyły się zgodnie z zapowiedziami i miały charakter państwowy. Tego zasłużonego i kochanego przez Polaków aktora pożegnali zarówno wierni fani, jak i najważniejsze osoby ze świata rodzimej kultury oraz rozrywki. Wśród znanych nazwisk, które pojawiły się na pogrzebie Jana Frycza, można było zobaczyć m.in. Krystynę Jandę, Małgorzatę Kożuchowską, Beatę Ścibakównę, Jana Englerta, Zbigniewa Zamachowskiego oraz Jerzego Zelnika. To zaledwie ułamek gwiazd obecnych na uroczystości. Na miejscu nie zabrakło również przedstawicieli Cracovii, do której zmarły czuł ogromny sentyment. Uwagę zwracała potężna flaga krakowskiego klubu przyniesiona przez kibiców. Ceremonia rozpoczęła się w domu pogrzebowym przy Powązkach Wojskowych, po czym urna z prochami Jana Frycza spoczęła w grobie zlokalizowanym w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. To prestiżowe miejsce dedykowane jest wyłącznie wybitnym Polakom.

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Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Pochowani są tam najwybitniejsi Polacy

Jan Frycz został pochowany w alei, gdzie po raz ostatni ceremonia pogrzebowa odbyła się w 2022 roku, kiedy to żegnano Jerzego Połomskiego. W ciągu minionej dekady w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach spoczęły zaledwie cztery osoby – oprócz słynnego piosenkarza pochowano tam jego siostrę Jadwigę Pająk, Bogusława Kaczyńskiego oraz Wojciecha Młynarskiego. Jak informuje serwis o2.pl, na cmentarzu praktycznie brakuje już miejsc na nowe groby. Aleja Zasłużonych to miejsce spoczynku wielu znamienitych Polaków. Wśród nich znaleźli się m.in. Władysław Reymont, Hanka Ordonówna, Kazimierz Wierzyński, Maria Dąbrowska, Maria Rodziewiczówna, Jan Kiepura, Kalina Jędrusik czy Jan Parandowski. Ponadto znajdują się tam groby przedwojennych lotników – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, którzy zginęli tragicznie w katastrofie pod Cierlickiem Górnym na Śląsku Cieszyńskim.

Niezwykłe zdjęcia z pogrzebu Jana Frycza (dom pogrzebowy i cmentarz)