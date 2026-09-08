Pobicie 18-latka w Andrychowie. Siedem osób zatrzymanych przez policję

Atak nad rzeką Wieprzówką w Andrychowie

W czwartek 3 września 2026 roku w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie otrzymali zgłoszenie o pobiciu młodego mężczyzny. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz tożsamości osób biorących w nim udział. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 18-letni mieszkaniec Andrychowa został zwabiony podstępem w rejon rzeki Wieprzówki. Tam został zaatakowany przez grupę osób i pobity, w wyniku czego doznał obrażeń. Poszkodowany 18-latek trafił do szpitala w Wadowicach, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.

Zarzuty dla zatrzymanych mieszkańców gminy Andrychów i Wieprz

W wyniku podjętych działań operacyjnych mundurowi zatrzymali łącznie siedem osób, które są mieszkańcami gminy Andrychów oraz gminy Wieprz. W grupie tej znaleźli się dwaj 17-latkowie oraz jeden 18-latek. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili im zarzuty dotyczące pobicia, zmuszania do określonego zachowania, a także naruszenia nietykalności cielesnej. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Policjanci zabezpieczyli dowody, które pozwolą na dalsze procedowanie sprawy przed organami ścigania.

Udział nieletnich i dalsze działania andrychowskiej policji

Wśród osób zatrzymanych przez policjantów znalazło się również czworo nieletnich w wieku od 14 do 16 lat. Ze względu na ich wiek materiały dotyczące ich udziału w pobiciu zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zadecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków prawnych. Policjanci w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawie, weryfikując zgromadzone informacje i ustalając precyzyjną rolę każdego z uczestników zdarzenia. Kryminalni badają motyw działania grupy oraz sprawdzają wszystkie okoliczności incydentu. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą.

Źródło: Policja.pl