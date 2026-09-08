Erling Haaland zebrał pamiątki z mundialu. Co przywiózł ze Stanów Zjednoczonych

Zdobycze po starciach z czołowymi drużynami

Reprezentacja Norwegii dotarła na tegorocznym mundialu do ćwierćfinału. Na tym etapie skandynawska drużyna uległa Anglii 1:2. Mimo porażki Erling Haaland zyskał cenne pamiątki sportowe po tym spotkaniu. Napastnik zdobył koszulki Reece'a Jamesa, Harry'ego Kane'a, Nico O'Reilleya oraz Jamesa Trafforda. Największą wartość ma dla niego trykot Jude'a Bellinghama, który zdobył dwa gole i napisał dla Norwega osobistą dedykację.

Norweski gwiazdor zyskał również cenne przedmioty po meczu fazy grupowej. Skandynawowie przegrali w nim z reprezentacją Francji wynikiem 1:4. Kolekcja powiększyła się o stroje kolejnych bardzo znanych rywali. Wśród nich znaleźli się Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Rayan Cherki oraz Lucas Hernandez. Kompletowanie takich pamiątek stało się dla skandynawskiego gracza ważnym elementem turnieju.

Historyczny trykot i niezwykłe amerykańskie zakupy

Najważniejszym trofeum z całego turnieju jest dla zawodnika koszulka Neymara. Norwegia pokonała Brazylię 2:1 w emocjonującym spotkaniu 1/8 finału mistrzostw. Słynny piłkarz z Ameryki Południowej zakończył karierę reprezentacyjną tuż po tym przegranym meczu. Z tego powodu skandynawski zawodnik traktuje tę pamiątkę ze szczególnym sentymentem. Wartość tego przedmiotu dla światowej historii futbolu jest bardzo duża.

Piłkarz Manchesteru City zadbał także o unikalne amerykańskie przedmioty. W Dallas nabył kowbojski kapelusz, buty oraz wypchanego szopa pracza. Największym wydatkiem okazała się aluminiowa przyczepa kempingowa Airstream Bambi 22FB. Jej koszt wyniósł około 90 tysięcy dolarów. Znakomity napastnik, który w barwach narodowych zdobył 62 bramki, z pewnością zapamięta swój pierwszy mundial na długo.