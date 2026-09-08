Wraca wielka piłka. Real Madryt podejmuje Inter, Polacy na boiskach w nowym formacie

Rozpoczynają się zmagania w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich na świecie. Wprawdzie ponownie nie zobaczymy w nich drużyn z polskiej ekstraklasy, jednak rodzimi fani piłki nożnej nie powinni narzekać na brak emocji. Od samego początku na europejskich arenach zaprezentują się reprezentanci Polski.

Warto przypomnieć zasady, ponieważ jest to dopiero trzecia edycja w obecnym kształcie. W fazie ligowej Ligi Mistrzów UEFA bierze udział trzydzieści sześć drużyn. Każda z nich rozegra po osiem meczów – po cztery na swoim stadionie oraz na obcych obiektach. Zasady losowania sprawiły, że każdy zespół mierzy się z dwoma różnymi przeciwnikami z poszczególnych czterech koszyków.

Po rozegraniu wszystkich spotkań fazy ligowej ekipy z miejsc od pierwszego do ósmego awansują od razu do 1/8 finału. Kluby, które zajmą lokaty od dziewiątej do dwudziestej czwartej, będą musiały powalczyć o awans w fazie barażowej. Z kolei drużyny sklasyfikowane na pozycjach od dwudziestej piątej do trzydziestej szóstej pożegnają się z europejskimi pucharami w tym sezonie.

Pierwszy dzień rywalizacji przyniesie szlagierowe potyczki. O godzinie 21:00 Królewscy zagrają u siebie z Interem Mediolan. W składzie włoskiej drużyny figuruje Piotr Zieliński, a kibice mają nadzieję zobaczyć go na boisku od pierwszej minuty.

Tego dnia nie zabraknie także innych polskich wątków. O tej samej porze FC Porto podejmie Manchester City. W barwach portugalskiego zespołu grają Jan Bednarek, Oskar Pietuszewski i Jakub Kiwior, jednak szansę na występ ma prawdopodobnie tylko ten ostatni. Bednarek musi pauzować po otrzymaniu czerwonej kartki, a Pietuszewski leczy kontuzję. Spotkanie to poprowadzi polski sędzia Szymon Marciniak.

We wtorek swoje umiejętności będzie miał okazję zaprezentować również Matty Cash. Jego drużyna, Aston Villa, o godzinie 18:45 zagra na wyjeździe z belgijskim Club Brugge.

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów: transmisje

18:45: AEK - LASK Linz (CANAL+ Extra 3)

18:45: Club Brugge - Aston Villa (CANAL+ Extra 2)

21:00 Borussia Dortmund - Villarreal (CANAL+ Extra 2)

21:00 FC Porto - Manchester City (CANAL+ Extra 6, CANAL+ 360, TVP 1)

21:00 Lille - Betis (CANAL+ Extra 3)

21:00 Real Madryt - Inter Mediolan (CANAL+ Extra 1)