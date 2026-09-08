Zlecenie zabójstwa w Dąbrowie Górniczej. Biznesmen planował zemstę na policjantach i sędzim

Zemsta za wyrok sądu rodzinnego

54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał nie zgadzać się z rozstrzygnięciem wydanym przez sąd rodzinny oraz działaniami podejmowanymi wobec niego przez policję. Według ustaleń funkcjonariuszy CBŚP, mężczyzna postanowił zemścić się na osobach, które w jego przekonaniu przyczyniły się do niekorzystnego obrotu spraw. Na liście wytypowanych przez niego osób znalazła się była żona oraz członek jej rodziny. Atak miał być wymierzony również w dwoje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz sędziego orzekającego w jego sprawie.

Próba zlecenia zabójstwa przez pośrednika

Podejrzany miał podjąć próbę zlecenia przestępczych działań za pośrednictwem osoby, która w przeszłości była związana ze strukturami grup przestępczych działających na Śląsku. Śledczy wskazują, że sytuacja majątkowa 54-latka pozwalała mu na zaoferowanie wysokiego wynagrodzenia, co miało stanowić zachętę dla potencjalnych wykonawców. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna precyzyjnie określał swoje oczekiwania dotyczące sposobu działania. W przypadku jednej z wytypowanych osób oczekiwał on jej śmierci w wyniku pożaru wznieconego w miejscu zamieszkania.

Zatrzymanie 54-latka przez funkcjonariuszy CBŚP

Policjanci z nowosądeckiego wydziału CBŚP skoncentrowali swoje działania na weryfikacji zagrożenia dla pokrzywdzonych oraz gromadzeniu dowodów. Funkcjonariusze ustalili między innymi kanały komunikacji między zleceniodawcą a pośrednikiem, a także miejsca przekazywania informacji i planowane terminy realizacji zleceń. Mimo stosowania przez podejrzanego licznych środków ostrożności, mundurowi dokonali jego zatrzymania 26 sierpnia 2026 roku. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności, aby ustalić, czy w sprawę były zaangażowane inne osoby.

Tymczasowy areszt dla mieszkańca Dąbrowy Górniczej

Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, które dotyczą między innymi podżegania do zabójstwa czterech osób oraz spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zarzuciła mu również podżeganie do naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Na wniosek prokuratora 28 sierpnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe i operacyjne mające na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl