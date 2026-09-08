Historyczny sukces Belga w US Open. Czy kontuzja przekreśli jego szanse na półfinał?

Trudna droga do ćwierćfinału US Open

21-letni Alexander Blockx z Antwerpii pokonał Francisco Cerundolę w czwartej rundzie wynikiem 6:3, 4:6, 7:5, 7:5. Mierzący 193 centymetry wzrostu zawodnik po raz pierwszy w karierze bierze udział w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku. Do tej pory jego największym osiągnięciem była druga runda tegorocznego French Open. Awans do ćwierćfinału to absolutnie największy sukces w jego dotychczasowej karierze.

W trakcie poniedziałkowego pojedynku belgijski tenisista zmagał się z bolesną kontuzją żeber. Uraz w znacznym stopniu utrudniał mu poruszanie się po korcie i precyzyjne uderzanie piłki. Mimo wyraźnego dyskomfortu fizycznego, zawodnik zdołał utrzymać najwyższą koncentrację w kluczowych momentach trzeciego i czwartego seta. Jego determinacja pozwoliła mu ostatecznie na historyczny awans w nowojorskim turnieju.

- Szczerze mówiąc, byłem bliski poddania się. Myślę, że gdybym przegrał trzeciego seta, prawdopodobnie bym się wycofał – przyznał na konferencji prasowej.

Z kim zagra Alexander Blockx?

Sukces utalentowanego debiutanta sprawił, że stał się on pierwszym reprezentantem Belgii od 1968 roku, który dotarł do tego etapu rywalizacji w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej do ćwierćfinałów w innych prestiżowych imprezach rangi Wielkiego Szlema awansowali jedynie jego rodacy David Goffin, Filip Dewulf oraz Xavier Malisse. Wynik z Nowego Jorku zapisuje się zatem niezwykle ważnymi zgłoskami w historii belgijskiego sportu. Kibice z wielką nadzieją patrzą na kolejne występy utalentowanego gracza z Europy.

W meczu o awans do półfinału młody zawodnik zmierzy się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem. Przeciwnik Belga stoczył bardzo wyczerpujący pięciosetowy bój z Amerykaninem Learnerem Tienem, wygrywając ostatecznie 7:5, 4:6, 6:7, 6:1, 6:4. Będzie to starcie niezwykle wymagające fizycznie dla obu tenisistów, szczególnie w kontekście wcześniejszych urazów debiutanta z Antwerpii. Zwycięzca tego emocjonującego spotkania znajdzie się w prestiżowym gronie czterech najlepszych graczy turnieju.