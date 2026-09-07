Pogrzeb Jana Frycza. Grażyna Torbicka oddała mu hołd! 67-letnia gwiazda cała na czarno

Jan Frycz nie żyje. Wspaniale go pożegnano - świecka i państwowa ceremonia

Dla najbliższych Jana Frycza, a także dla całego środowiska artystycznego, był to dzień pełen bólu i zadumy. Wielki aktor, który odszedł 15 sierpnia, doczekał się wspaniałego i uroczystego pożegnania na Powązkach Wojskowych. W ceremonii wzięły udział tłumy - rodzina, przyjaciele, koledzy ze sceny oraz rzesze fanów jego twórczości. Uroczystość obfitowała w poruszające przemówienia, momenty głębokiego wzruszenia, a miejscami nawet w szczery uśmiech przebijający przez łzy smutku.

Wybitny artysta odszedł w wieku 72 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, ale mimo postępującej choroby, nie zamierzał przerywać swojej drogi zawodowej. Był aktywny na scenie niemal do samego końca - jeszcze krótko przed śmiercią brał udział w przygotowaniach do nowego spektaklu. Miał przed sobą kolejne wyzwania artystyczne, a każdy wolny moment starał się spędzać w gronie najbliższych.

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Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Mnóstwo gwiazd oddało mu hołd

Uroczystości pogrzebowe wybitnego artysty połączyły charakter państwowy ze świecką formą pożegnania. O godzinie 13:00 kondukt żałobny wyruszył na Stare Powązki, by tam złożyć prochy aktora w prestiżowej Alei Zasłużonych. Rodzina zmarłego zwróciła się do zgromadzonych z wyjątkowym apelem - prosili o nieskładanie wiązanek i wieńców. Zamiast tego zachęcali do wsparcia finansowego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Dodatkowo zaapelowano o powstrzymanie się od osobistego składania kondolencji.

Ostatnie pożegnanie zgromadziło plejadę osobistości ze świata filmu i teatru. Obecni byli między innymi Krzysztof Materna, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Karolina Gruszka, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Janiczek oraz Sonia i Maja Bohosiewicz. Hołd zmarłemu oddali również Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Jerzy Zelnik, Sławomir Zapała i Tomasz Wygoda.

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Wśród przybyłych na cmentarz gości znalazła się również Grażyna Torbicka. Znana, 67-letnia dziennikarka uczciła pamięć zmarłego, prezentując się w niezwykle stonowanej, całkowicie czarnej garderobie. Wiele innych gwiazd także postawiło na dyskretną elegancję, a stosując się do apelu bliskich, zrezygnowało z przynoszenia kwiatów. Wyjątkiem okazał się Kamil Nożyński, który pojawił się z jedną, czerwoną różą.

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