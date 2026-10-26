Grób Jacka Magiery przed Wszystkich Świętych. Wyjątkowe symbole na mogile trenera

Okoliczności śmierci i pogrzeb Jacka Magiery

W środowisku piłkarskim Jacek Magiera uchodził za jednego z najzdolniejszych i najbardziej pracowitych polskich szkoleniowców swojego pokolenia. To pod jego wodzą stołeczna Legia Warszawa zdołała wywalczyć mistrzostwo kraju oraz zremisować 3:3 z Realem Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów, natomiast ze Śląskiem Wrocław trener sięgnął po wicemistrzostwo Polski. Kiedy PZPN poszukiwał nowego selekcjonera kadry narodowej po Michale Probierzu, Magiera znajdował się w gronie kandydatów na to stanowisko. Finalnie objął funkcję asystenta Jana Urbana, choć wiele wskazywało na to, że w przyszłości sam poprowadzi pierwszą reprezentację. Tę doskonale rozwijającą się karierę brutalnie przerwała śmierć z 10 kwietnia 2026 roku, kiedy to szkoleniowiec doznał nagłego zatrzymania krążenia podczas biegania po wrocławskim Parku Grabiszyńskim. Uroczystości pogrzebowe zorganizowano sześć dni po tragedii. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły tłumy kibiców oraz wybitne postaci polskiego futbolu, w tym czterech selekcjonerów reprezentacji i Robert Lewandowski.

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Tak wyglądają groby Jacka Magiery i Lucjana Brychczego przed Wszystkich Świętych

Mogiła drugiego trenera kadry narodowej sąsiaduje bezpośrednio z miejscem spoczynku legendarnego napastnika Legii Warszawa, Lucjana Brychczego, którego pochówek miał miejsce 10 grudnia 2024 roku. Sam Jacek Magiera również był przez lata silnie związany ze stołeczną drużyną, nie tylko w roli szkoleniowca, ale też jako zawodnik reprezentujący barwy „Wojskowych” przez 9 lat. Patrząc na grób zmarłego trenera, szczególną uwagę zwracają pozostawione tam piłkarskie szaliki. Wśród tych poruszających symboli można dostrzec między innymi barwy Rakowa Częstochowa, czyli klubu, którego Magiera był wychowankiem. W przygotowanej galerii prezentujemy fotografie z uroczystości pogrzebowych obu legend, a także aktualne zdjęcia mogił „Magica” oraz „Kiciego”, wykonane tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2026 roku.

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Zdjęcia z pogrzebów oraz groby Jacka Magiery i Lucjana Brychczego

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