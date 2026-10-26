Puchówki idą w odstawkę. To będą najmodniejsze kurtki tej jesieni i zimy. Kasia Cichopek już ją nosi

W tym sezonie żegnamy puchówki. Jesień i zima należą do stylowych kurtek ze sztucznego futerka, które całkowicie odmienią twoją garderobę.

Ten modowy hit łączy ciepło z elegancją, oferując szeroki wybór fasonów i kolorów. Nic dziwnego, że nosi go już podążająca za trendami Kasia Cichopek.

Dowiedz się, jak łatwo wpleść futerko w codzienne stylizacje i sprawdź, dlaczego to efektowne okrycie będzie idealne na chłodne dni.

Sztuczne futerko zamiast puchowej kurtki. To największy trend modowy tej jesieni

Puchówki od lat należą do najpopularniejszych elementów zimowej garderoby. Są praktyczne, ciepłe i łatwo dopasować je do codziennych stylizacji. Jednak gdy kolejny sezon z rzędu sięgamy po podobne fasony, nietrudno zatęsknić za czymś świeżym. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się kurtkom ze sztucznego futerka, które ponownie zyskują na popularności. Ich największą zaletą jest różnorodność. W sklepach i na ulicach można spotkać zarówno krótkie modele przypominające klasyczne kurtki, jak i dłuższe fasony otulające sylwetkę. Do tego dochodzi szeroka paleta barw - od jasnej śmietanki i beżu po głęboki brąz i burgund. Każda z tych wersji może stać się mocnym punktem jesiennego lub zimowego stroju.

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Katarzyna Cichopek już wybrała modny model

Jedną z miłośniczek tego trendu jest Katarzyna Cichopek, która chętnie pokazuje swoje stylizacje w mediach społecznościowych. Prezenterka postawiła na krótką kurtkę ze sztucznego futerka w odcieniu kawy z mlekiem oraz ciemnej śliwki. Model wyróżnia się krótkim włosiem oraz poziomymi przeszyciami, które nadają mu ciekawą, niemal pikowaną strukturę. Brąz to kolor, który świetnie wpisuje się w jesienną paletę. Jest elegancki, a przy tym mniej oczywisty niż czerń. Co ważne, nie trzeba dobierać do niego wyjątkowo strojnych dodatków. Samo futerko przyciąga uwagę i sprawia, że nawet codzienny zestaw nabiera charakteru.

Jak nosić futrzaną kurtkę na co dzień?

Katarzyna Cichopek udowadnia, że takie okrycie nie jest zarezerwowane wyłącznie na eleganckie wyjścia. Prezenterka połączyła je ze swetrem z golfem, niebieskimi jeansami i botkami na grubszej podeszwie. Efekt? Stylizacja wygodna, niezobowiązująca, a jednocześnie dopracowana i niezwykle modna. Dlatego kurtka ze sztucznego futerka sprawdzi się zarówno do eleganckich, wieczorowych stylizacji, jak i sukienek w zestawieniu z kowbojkami, a także do prostych stylizacji, w których wychodzimy po zakupy, jak jeansy oraz sneakersy. To jak je wystylizujesz zależy wyłącznie od ciebie!

Czy sztuczne futerko zastąpi puchówkę?

Wiele zależy od pogody i konkretnego modelu. Futrzana kurtka może być świetnym wyborem na chłodne jesienne dni, a zimą sprawdzi się w połączeniu z odpowiednio ciepłymi warstwami. Przy silnym mrozie warto jednak zwrócić uwagę na podszewkę, grubość materiału i ochronę przed wiatrem. Jedno jest pewne: jeśli klasyczna puchówka zdążyła się już wam znudzić, sztuczne futerko może okazać się ciekawą alternatywą. Czekoladowy brąz, kremowe odcienie i krótsze fasony dają sporo możliwości stylizacyjnych. A przykład Katarzyny Cichopek pokazuje, że modny efekt można osiągnąć bez przesadnego kombinowania.

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