Tancerka z "Tańca z Gwiazdami" jest żoną piłkarza. Zachwyca urodą

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" i piłkarz wzięli ślub

Tancerka występująca w "Tańcu z Gwiazdami" i ówczesny zawodnik ŁKS Łomża, który obecnie gra we włoskim Francavilla Calcio, pobrali się w czerwcu 2026 roku. Jeszcze przed ceremonią Julia Suryś zdradziła w programie "Halo, tu Polsat", że planują tradycyjne polskie wesele bez ekstrawagancji. Tancerka opowiedziała także o ich nietypowym pierwszym spotkaniu.

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Nie miałam okularów. Pomyliłam go z kolegą, ale stwierdziłam, że mega przystojny. Po czym później jak do mnie podszedł, okazało się, że nie ten, ale równie przystojny

Tancerka występuje w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" w parze z Piotrem Gumulcem. Duet nadal walczy o Kryształową Kulę. Po tym, jak z programu odpadła Joanna Jędrzejczyk, para Suryś i Gumulec cieszy się dużym wsparciem kibiców. Sukcesów tancerce życzą zapewne również piłkarze ŁKS Łomża i włoscy koledzy jej męża z szatni.

Julia Suryś zachwyca urodą i figurą

Julia Suryś z pewnością jest częstym tematem rozmów wśród piłkarzy. Rzadko się zdarza, by żona zawodnika z niższych lig była tak rozpoznawalna. Jej uroda i sylwetka przyciągają uwagę. Zdjęcia z programu "Taniec z Gwiazdami" oraz z życia prywatnego tancerki można zobaczyć w przygotowanej galerii.

Galeria: Julia Suryś, tancerka "Tańca z Gwiazdami" i żona piłkarza ŁKS Łomża

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Marcin Stromecki jest o siedem lat starszy od swojej żony. Piłkarz włoskiej Serie D ma 32 lata, podczas gdy Julia Suryś niedawno skończyła 25 lat. Wcześniej zawodnik występował m.in. w rezerwach Legii Warszawa, Zniczu Pruszków, Pogoni Siedlce, Stomilu Olsztyn i GKS Katowice.