Oszustwo telefoniczne w gminie Grabowo. 19-latek aresztowany po odebraniu pieniędzy i biżuterii od seniorki

Oszustwo na wnuczkę w gminie Grabowo

Do oszustwa doszło we wrześniu w gminie Grabowo. Na telefon stacjonarny 72-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. Rozmówczyni twierdziła, że wraz z matką weszła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kierująca autem, chcąc uniknąć zderzenia, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Według tej relacji kobieta zmarła później w szpitalu. Twierdziła także, że obecny na miejscu prokurator zaproponował kaucję w wysokości 125 tys. zł w zamian za uniknięcie pięciu lat więzienia.

72-latka przekazała pieniądze i złotą biżuterię

W trakcie rozmowy seniorka usłyszała, by spakować pieniądze do foliowej reklamówki i wynieść ją przed dom. Po odbiór zgłosił się mężczyzna, któremu kobieta przekazała 45 tys. zł, 2 tys. dolarów oraz złotą biżuterię. Podejrzanego zatrzymali kolneńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną, działający wspólnie z funkcjonariuszami pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej. Mężczyznę zatrzymano w województwie mazowieckim.

19-latek usłyszał zarzut oszustwa

Według ustaleń policji 19-letni obywatel Ukrainy miał odebrać od seniorki pieniądze i biżuterię. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają też, czy zatrzymany ma związek z innymi oszustwami.

Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi

Policja apeluje o rozwagę i nieuleganie emocjom podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Ostrożność należy zachować zwłaszcza wtedy, gdy dzwoniący podają się za bliskich, policjantów, lekarzy, pracowników banku lub innych instytucji. Podejrzenia powinny wzbudzić także próby nakłaniania do szybkiego podjęcia decyzji finansowej. Funkcjonariusze przypominają, że policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nie prosi o przekazywanie pieniędzy.

Źródło: Policja.pl