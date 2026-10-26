10 rzeczy, które warto zrobić w domu przed nadejściem zimy. Nie wszystkie są oczywiste

Zacznij od okien, drzwi i grzejników. Sprawdzenie uszczelek, odsłonięcie kaloryferów i kontrola działania ogrzewania mogą pomóc ograniczyć straty ciepła oraz poprawić komfort w chłodne dni.

Nie zapominaj o wentylacji i wilgoci. Przed sezonem grzewczym sprawdź kratki wentylacyjne, obserwuj parowanie szyb i reaguj na oznaki zawilgocenia, zamiast jedynie maskować nieprzyjemne zapachy.

Zadbaj o instalacje i domowe wyposażenie. Kontrola rur w nieogrzewanych pomieszczeniach, czyszczenie odpływów oraz sprawdzenie latarki i apteczki to drobne czynności, które mogą okazać się bardzo przydatne zimą.

Przygotuj dom na długie, chłodne wieczory. Odśwież koce i ciepłą pościel, a przy okazji uporządkuj spiżarnię oraz zamrażarkę, by sprawdzić zapasy i lepiej zaplanować zimowe zakupy.

Warto pamiętać, że przygotowanie domu do zimy najlepiej rozłożyć na kilka etapów, zamiast zostawiać wszystkie obowiązki na ostatnią chwilę. Niektóre czynności można wykonać samodzielnie, bez specjalistycznych narzędzi i dodatkowych kosztów, inne wymagają pomocy fachowca. Dobrym pomysłem jest przejście przez każde pomieszczenie i sprawdzenie, co wymaga naprawy, czyszczenia lub uzupełnienia. Dzięki temu łatwiej uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, gdy temperatura spadnie, dni staną się krótsze, a spędzanie czasu w ciepłym i dobrze przygotowanym wnętrzu zacznie mieć jeszcze większe znaczenie.

Jak ogrzewać dom grzejnikami elektrycznymi?

Od tych rzeczy warto zacząć przed zimą

Sprawdź uszczelki w oknach i drzwiach

Jeśli czujesz przeciąg przy zamkniętym oknie, skontroluj stan uszczelek i sposób domykania skrzydeł. Nieszczelności mogą powodować dyskomfort i zwiększać straty ciepła. Nie zaklejaj jednak otworów wentylacyjnych ani nawiewników.

Odsłoń grzejniki

Zasłonięcie kaloryfera grubą zasłoną lub zastawienie go meblami może utrudniać rozchodzenie się ciepła po pomieszczeniu. Zadbaj o to, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół grzejnika.

Sprawdź, czy wentylacja działa prawidłowo

Zimą częściej zamykamy okna, dlatego sprawna wentylacja jest szczególnie ważna. Zwróć uwagę na kratki i wentylatory w kuchni oraz łazience. Jeśli pojawia się wilgoć, pleśń lub utrzymujący się zaduch, nie ograniczaj się do maskowania problemu zapachami.

Przygotuj okna na sezon grzewczy

Umyj szyby i parapety, a przy okazji sprawdź, czy nie gromadzi się na nich woda. Regularne usuwanie kondensacji pomaga ograniczyć zawilgocenie powierzchni, ale nie zastępuje poprawy wentylacji, jeśli problem jest częsty.

Skontroluj ogrzewanie

Upewnij się, że termostaty działają prawidłowo, a grzejniki nagrzewają się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli instalacja wymaga odpowietrzenia lub przeglądu, postępuj zgodnie z instrukcją albo skorzystaj z pomocy fachowca

O tych drobiazgach łatwo zapomnieć

Zabezpiecz rury w nieogrzewanych miejscach

Przewody prowadzone w zimnych pomieszczeniach, garażu lub piwnicy mogą wymagać odpowiedniej izolacji. W razie silnych mrozów zmniejsza ona ryzyko zamarznięcia wody w instalacji.

Wyczyść odpływy i sprawdź, czy woda swobodnie spływa

Zalegające zanieczyszczenia w odpływach mogą prowadzić do nieprzyjemnego zapachu lub utrudniać odprowadzanie wody. Nie czekaj z usunięciem problemu do chwili, gdy pojawi się zator.

Przygotuj koce, ciepłą pościel i zimowe tekstylia

Zanim zrobi się naprawdę chłodno, wypierz lub odśwież koce i narzuty, które przez wiele miesięcy leżały w szafie. Sprawdź też, czy masz wygodne obuwie domowe i ciepłe ubrania na chłodniejsze wieczory.

Zrób przegląd domowej apteczki i latarki

Sprawdź terminy ważności leków, uzupełnij podstawowe środki opatrunkowe i upewnij się, że latarka działa. Przydatne mogą być również zapasowe baterie i naładowany powerbank na wypadek awarii prądu.

Zrób porządek w spiżarni i zamrażarce

Sprawdź zapasy, daty na opakowaniach i stan przechowywanej żywności. Dzięki temu łatwiej zaplanować zakupy, wykorzystać produkty przed upływem terminu i uniknąć gromadzenia niepotrzebnych zapasów.