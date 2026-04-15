Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła Polską. Oto przyczyna

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) każdego dnia zabija blisko stu obywateli naszego kraju, uderzając niespodziewanie także w ludzi regularnie uprawiających sport. Doktor habilitowany nauk medycznych Adam Janas zaznacza, że ten groźny stan polega na niespodziewanej utracie mechanicznej funkcji serca, co momentalnie skutkuje omdleniem oraz całkowitym brakiem oddechu. Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska pojawia się w momencie dużego obciążenia organizmu, dlatego atleci muszą zachować szczególną czujność. Specjaliści alarmują, że w takich chwilach błyskawiczne działanie osób postronnych ratuje pacjentów, a kluczem do sukcesu jest umiejętność poprawnego zidentyfikowania niepokojących symptomów.

Czym dokładnie jest Nagłe Zatrzymanie Krążenia? Tłumaczy kardiolog Adam Janas

Dane przedstawione przez Grupę American Heart of Poland potwierdzają przerażającą statystykę – każdej doby dziewięćdziesięciu Polaków umiera z powodu Nagłego Zatrzymania Krążenia. Kardiolog Adam Janas w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej (PAP) jednoznacznie zdefiniował to pojęcie jako całkowite zahamowanie fizycznej pracy mięśnia sercowego.

30

„Przekłada się to na utratę przytomności, najczęściej z zatrzymaniem oddechu oraz brakiem wyczuwalnego pulsu”

Dziennikarze serwisu Poradnik Zdrowie wymieniają podstawowe symptomy zwiastujące ten tragiczny w skutkach stan. Wśród najważniejszych znaków ostrzegawczych znajduje się niespodziewane omdlenie, zupełna obojętność na sygnały z otoczenia oraz całkowity brak prawidłowego oddychania. Ratownicy często obserwują również tak zwany oddech agonalny, charakteryzujący się bardzo płytkimi i nieregularnymi próbami zaczerpnięcia tlenu.

Śmierć Jacka Magiery po wysiłku. Dlaczego sportowcy są w grupie ryzyka?

Powszechne przekonanie o tym, że problemy kardiologiczne dotyczą wyłącznie schorowanych pacjentów, mija się z prawdą. Medycy podkreślają, że śmiertelne niebezpieczeństwo grozi w równym stopniu ludziom o nienagannej kondycji i zawodowym sportowcom.

„Intensywny wysiłek podczas zawodów, szczególnie w sytuacjach, kiedy motywacja jest wysoka, może spowodować nagłe zatrzymanie krążenia”

W obliczu tak dramatycznego zdarzenia najważniejszą rolę odgrywają przechodnie i ich gotowość do udzielenia pierwszej pomocy. Eksperci ostrzegają, że bierne przyglądanie się i czekanie na przyjazd służb ratunkowych niemal zawsze kończy się tragedią.

Przypomnijmy, że 49-letni Jacek Magiera stracił przytomność i zmarł w trakcie wrocławskiego treningu biegowego. To niespodziewane zdarzenie zszokowało całą polską społeczność sportową. Zmarły szkoleniowiec cieszył się ogromnym szacunkiem kibiców – w przeszłości święcił triumfy w barwach Legii Warszawa, a później z sukcesami trenował tę drużynę w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zdobył również tytuł wicemistrza kraju, prowadząc zawodników Śląska Wrocław.

Ostatnie pożegnanie cenionego trenera zaplanowano na czwartek. Bliscy zmarłego, na czele z żoną Magdaleną, wystosowali do żałobników bardzo wzruszający apel. Poprosili mianowicie, aby zrezygnować z przynoszenia tradycyjnych wiązanek i zamiast tego zamówić intencje mszalne.