Nie żyje Jacek Magiera. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł na treningu

Początki kariery Jacka Magiery i największe sukcesy w stołecznej Legii

Swoją przygodę z profesjonalnym futbolem rozpoczął w Rakowie Częstochowa, gdzie zaliczył pierwsze występy na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej. Przełomem w jego sportowej drodze był transfer do Legii Warszawa w 1997 roku. Barwy stołecznego zespołu reprezentował przez blisko dekadę, zaliczając w tym czasie krótki epizod w Widzewie Łódź. Wraz z drużyną ze stolicy Jacek Magiera wywalczył dwa tytuły mistrza kraju, Puchar i Superpuchar Polski oraz triumfował w Pucharze Ligi Polskiej. W 2006 roku zawodnik ponownie założył koszulkę częstochowskiego Rakowa, a buty na kołku zawiesił ostatecznie jako gracz Cracovii. Jego bilans w polskiej Ekstraklasie zatrzymał się na 233 rozegranych meczach i 25 strzelonych golach. Z powodzeniem zakładał również trykot młodzieżowych reprezentacji kraju. Największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Starego Kontynentu z kadrą do lat 16 w 1993 roku. Zaledwie parę miesięcy później pełnił rolę kapitana zespołu U-17, z którym dotarł do czwartej lokaty podczas mistrzostw globu.

Szkoleniowiec poprowadził Legię Warszawa w Lidze Mistrzów

Niemal natychmiast po zawieszeniu butów na kołku postanowił kontynuować swoją przygodę ze sportem w roli trenera. Początkowo zbierał niezbędne doświadczenie jako asystent w drużynie narodowej do lat 18 oraz w warszawskiej Legii, gdzie epizodycznie dowodził też pierwszym zespołem. Między 2014 a 2015 rokiem odpowiadał za wyniki rezerw „Wojskowych”, a następnie przeniósł się na ławkę trenerską Zagłębia Sosnowiec. Zaledwie po upływie kilkunastu tygodni Jacek Magiera otrzymał propozycję poprowadzenia pierwszego zespołu Legii w elitarnej Lidze Mistrzów, kończąc zmagania grupowe na trzeciej pozycji. Kampania 2016/2017 przyniosła mu upragnione mistrzostwo Polski w roli pierwszego szkoleniowca. Dołożył również ogromną cegiełkę do zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego w następnym sezonie.

Jacek Magiera z sukcesami w młodzieżówce i wicemistrzostwem ze Śląskiem Wrocław

Od wiosny 2018 roku powierzono mu misję przygotowania kadry Polski do lat 20 do turnieju o mistrzostwo świata. W trakcie samych rozgrywek jego podopieczni zdołali awansować do fazy pucharowej i zameldowali się w 1/8 finału. Kiedy zmagania na młodzieżowym mundialu dobiegły końca, trener przejął obowiązki w zespole narodowym do lat 19. Rozbrat z piłką klubową zakończył się w 2021 roku, kiedy to Jacek Magiera usiadł za sterami Śląska Wrocław. Jego niezwykle udana praca z drużyną ze stolicy Dolnego Śląska zaowocowała niespodziewanym zdobyciem wicemistrzostwa Polski w sezonie 2023/2024.

Współpraca z Janem Urbanem w sztabie reprezentacji Polski

Od lipca 2025 roku szkoleniowiec podjął się niezwykle odpowiedzialnego zadania w najważniejszej drużynie w kraju. Jacek Magiera pełnił zaszczytną funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski, pracując w ścisłym sztabie selekcjonera Jana Urbana.