Kalendarz dni wolnych od pracy 2027. Sprawdź, kiedy wziąć urlop, aby zyskać więcej wolnego

Kalendarz na 2027 rok dale wiele możliwości do zaplanowania długich weekendów.

Zaplanuj urlop w tych dniach, by zyskać nawet 9 dni wolnego, angażując zaledwie kilka dni urlopowych i ciesz się dodatkowymi dniami wolnymi.

Sprawdź, jak optymalnie zaplanować urlop już dziś, aby maksymalnie przedłużyć swój wypoczynek.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2027 roku

W przyszłym roku kalendarz przyniesie kilka okazji do dłuższego wypoczynku. Nowy Rok przypadnie w piątek, Święto Konstytucji 3 Maja w poniedziałek, a Wszystkich Świętych również rozpocznie tydzień od dnia wolnego. Warto pamiętać także o Wigilii, która wypada w piątek.

Oto dni ustawowo wolne od pracy w 2027 roku:

1 stycznia (piątek) - Nowy Rok

- Nowy Rok 6 stycznia (środa) - Święto Trzech Króli

- Święto Trzech Króli 28-29 marca (niedziela i poniedziałek) - Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny

- Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (sobota) - Święto Pracy

- Święto Pracy 3 maja (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja

- Święto Konstytucji 3 Maja 27 maja (czwartek) - Boże Ciało

- Boże Ciało 15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych

- Wszystkich Świętych 11 listopada (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości

- Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (piątek) - Wigilia Bożego Narodzenia

- Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia (sobota) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (niedziela) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Warto zaznaczyć, że za święta przypadające w sobotę, czyli 1 maja i 25 grudnia, pracownikom objętym zasadami pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje inny dzień wolny, wyznaczany przez pracodawcę.

Styczeń i maj. Dobry moment na dłuższy odpoczynek

Pierwsza okazja pojawia się już na początku roku. Wystarczy wziąć urlop 4 i 5 stycznia, aby połączyć weekend noworoczny ze Świętem Trzech Króli. W ten sposób można zyskać sześć dni wolnego z rzędu - od 1 do 6 stycznia - wykorzystując tylko dwa dni urlopu.

Kolejnym terminem jest majówka. Ponieważ 3 maja wypada w poniedziałek, weekend naturalnie wydłuży się do trzech dni. Jeśli dodatkowo zaplanujemy urlop od 4 do 7 maja, możemy odpoczywać przez dziewięć dni, od 1 do 9 maja, wykorzystując cztery dni urlopu. Ostateczny układ może być jeszcze korzystniejszy, jeśli dzień wolny za 1 maja zostanie wyznaczony np. w piątek 30 kwietnia.

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Boże Ciało i listopad. Jeden dzień urlopu, cztery dni wolnego

Dobrym terminem na przedłużenie sobie wolnego jest Boże Ciało, obchodzone 27 maja, w czwartek. Wystarczy wziąć wolne w piątek 28 maja, aby zyskać czterodniowy weekend. Podobnie będzie w listopadzie. Święto Niepodległości przypada 11 listopada, w czwartek. Urlop zaplanowany na piątek 12 listopada pozwoli odpoczywać aż do niedzieli, bez konieczności wykorzystywania kilku dni urlopowych.

Jak zaplanować urlop na koniec roku 2027?

W grudniu 2027 Wigilia wypada w piątek, a dwa kolejne dni to święta Bożego Narodzenia. Dzięki temu można liczyć na trzy dni wolnego bez składania wniosku urlopowego. Jeśli uda się odpowiednio rozplanować urlop w dniach roboczych przed świętami lub po nich, przerwa może być znacznie dłuższa. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę za przypadający w sobotę, 25 grudnia 1. dzień Bożego Narodzenia otrzymają także dzień wolny w innym terminie, co dodatkowo przedłuży świętowanie.

W 2027 r. szczególnie opłaca się zaplanować urlop na początku stycznia, w maju oraz w okolicach Bożego Ciała i 11 listopada. Warto złożyć wnioski odpowiednio wcześniej, zwłaszcza jeśli planujemy wyjazd. Dobrze ułożony kalendarz pozwoli odpocząć dłużej, nie wykorzystując przy tym całej puli urlopowej.

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