Zatrzymanie za oszustwa internetowe w województwie łódzkim. 21-latek miał oszukać kupujących na ponad 53 tys. zł

Oszustwa internetowe na platformach handlowych

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili, 21-latek oferował w internecie sprzęt elektroniczny. Kupujących przyciągała korzystna cena. Po otrzymaniu zapłaty podejrzany przestawał odpowiadać kupującym.

21-latek zatrzymany w województwie łódzkim

Podczas kilkumiesięcznej pracy nad sprawą policjanci ustalili numery telefonów używane przez podejrzanego. Mężczyzna miał korzystać łącznie z 79 kart SIM. Ustalenia teleinformatyczne pozwoliły również ustalić jego tożsamość i miejsce pobytu. 19 października funkcjonariusze pojechali do województwa łódzkiego, gdzie zatrzymali 21-latka.

Co najmniej 22 oszustwa i ponad 53 tys. zł strat

Początkowo zatrzymany zaprzeczał, aby brał udział w oszustwach. Policjanci zabezpieczyli przy nim telefon, a drugi znaleźli w szklarni na jego posesji. Według ustaleń funkcjonariuszy 21-latek ma na koncie co najmniej 22 oszustwa, w których łączna kwota strat przekracza 53 tys. zł. Objęto go dozorem policyjnym, a także zastosowano poręczenie majątkowe. Sprawa pozostaje w toku.

Źródło: Policja.pl