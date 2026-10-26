Marcin Matkowski kapitanem w Pucharze Davisa. Kogo zastąpi na stanowisku?

Nowy rozdział w polskim tenisie

Polski Związek Tenisowy poinformował w poniedziałek, że Marcin Matkowski objął stanowisko kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Zastąpił w tej roli Mariusza Fyrstenberga, który we wrześniu zrezygnował ze stanowiska po blisko siedmiu latach pracy z kadrą. Decyzję podjęto w celu wzmocnienia drużyny przed nadchodzącymi wyzwaniami w Pucharze Davisa.

Według słów prezesa Polskiego Związku Tenisowego, Dariusza Łukaszewskiego, była to najbardziej odpowiednia kandydatura na tę chwilę. Nowy kapitan od lat związany jest z tenisem na najwyższym poziomie i ma przed sobą jasny cel: poprawę wyników reprezentacji narodowej.

"To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę być kapitanem reprezentacji w Pucharze Davisa. Zawsze mecze w tych rozgrywkach były dla mnie wielkim wydarzeniem i wiele pięknych wspomnień właśnie tych spotkań dotyczy" — powiedział Matkowski.

"Jak dodał, jego zdaniem polska drużyna ma wielki potencjał i stać ją na lepsze wyniki niż ostatnio, pod warunkiem że będą grać w niej wszyscy najlepsi zawodnicy."

"Na tę chwilę była to najbardziej odpowiednia kandydatura" — przyznał prezes PZT Dariusz Łukaszewski.

Jakie sukcesy ma Marcin Matkowski?

45-letni Matkowski w przeszłości był ważnym reprezentantem kraju w tych rozgrywkach. W duecie ze swoim poprzednikiem, Fyrstenbergiem, tworzyli przez wiele lat jednych z najlepszych deblistów na świecie, wygrywając wspólnie 15 turniejów cyklu ATP. Indywidualnie Matkowski sięgnął łącznie po 18 deblowych tytułów. Pięciokrotnie polska para awansowała też do turnieju masters - ATP Finals.

W turniejach Wielkiego Szlema ich życiowym sukcesem był finał US Open w 2011 roku. W 2006 roku polscy debliści dotarli też do półfinału Australian Open. Matkowski ma także w dorobku finał miksta w US Open z 2012 roku, w parze z Czeszką Kvetą Peschke. Po zakończeniu gry doświadczenie zbierał jako trener drużyny narodowej w rozgrywkach United Cup. Polacy obecnie plasują się na 31. pozycji w rankingu, a do walki w Pucharze Davisa wrócą w lutym w meczu z Dominikaną, w fazie play off Grupy Światowej I.