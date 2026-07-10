Grób Jacka Magiery zmienił się nie do poznania. Poruszający widok na Powązkach

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-10 15:45

Trzy miesiące temu środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po nagłej śmierci Jacka Magiery. Trener zmarł w wieku 49 lat. Teraz miejsce spoczynku zasłużonego piłkarza na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało docelowy wygląd. Granitowy pomnik robi ogromne wrażenie i idealnie współgra z nagrobkiem sąsiadującej legendy.

Śmierć 49-letniego szkoleniowca była ogromnym szokiem dla całego piłkarskiego świata w Polsce. Jacek Magiera zmarł niespodziewanie 10 kwietnia 2026 roku podczas treningu biegowego we Wrocławiu. Jego odejście zjednoczyło kibiców i przedstawicieli różnych klubów. Ostatnie pożegnanie na Powązkach Wojskowych zgromadziło delegacje między innymi Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, a także Śląska Wrocław, Zagłębia Sosnowiec czy łódzkiego Widzewa. Dokładnie trzy miesiące po tych bolesnych wydarzeniach odwiedziliśmy miejsce pochówku trenera.

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Portret Jacka Magiery w otoczeniu wieńców. Na miniaturze obok widać jego nowy granitowy pomnik. Więcej w serwisie Eska.
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Nowy grób Jacka Magiery na Powązkach

Z okazji tej smutnej "rocznicy" pamięć młodszego brata uczcił Marek Magiera, który podzielił się swoimi przemyśleniami w internecie. Opublikował poranny wpis, do którego dołączył fotografię przedstawiającą docelowy pomnik:

Trzy miesiące. Czas... Stojąc tutaj i patrząc na ten Twój uśmieszek, nie wiem dlaczego przyszło mi do głowy, że pogadalibyśmy pewnie o hat-tricku ustrzelonym przez Adama Basse w sparingu Rakowa... Ale najpierw byłoby jak zawsze... "Co słychać?, jak Maciek? Magda?, u ciebie wszystko dobrze? Jakie plany?"

Miejsce spoczynku wygląda teraz zupełnie inaczej. Zniknął tradycyjny drewniany krzyż, a w jego miejscu stanął elegancki, granitowy monument. Forma nagrobka nawiązuje bezpośrednio do pomnika znajdującego się w sąsiedztwie – grobu innej ikony Legii, Lucjana Brychczego. Obaj zasłużeni sportowcy uwiecznieni są na pamiątkowych tablicach, spoglądając na odwiedzających. Wyrazem ogromnego szacunku dla Jacka Magiery pozostają wciąż wiszące przy jego grobie barwy klubowe, złączone ponad wszelkimi podziałami szaliki m.in. narodowej kadry, Rakowa, Śląska czy stołecznej Legii.

Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii załączonej do tekstu.

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