Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd wydał postanowienie

Warszawski sąd podjął ostateczne kroki w tej budzącej ogromne emocje sprawie. Wymiar sprawiedliwości zdecydował o utrzymaniu postanowienia dotyczącego tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry, który w przeszłości pełnił funkcję ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. To niezwykle istotny etap rozległego śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego prokuratorzy zamierzają ogłosić politykowi 26 zarzutów. Były szef resortu przebywa obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, dlatego najnowsze postanowienie sędziów może stanowić punkt zwrotny w pracy śledczych.

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Piotr Woźniak z prokuratury tłumaczył jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, że przesłanki uzasadniające izolację podejrzanego absolutnie nie straciły na ważności. Śledczy są przekonani, że istnieje ogromne ryzyko bezprawnego wpływania na przebieg postępowania ze strony polityka, a widmo spędzenia wielu lat za kratkami mogłoby skłonić go do paraliżowania pracy organów ścigania. Oskarżyciele bezpośrednio wskazują na groźbę unikania odpowiedzialności i ukrywania się przed sądem, co według nich ma już miejsce w rzeczywistości.

Najważniejszym motywem działania prokuratury jest jednak wymóg formalny, ponieważ prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie to absolutnie niezbędny krok do uruchomienia procedury ekstradycyjnej ze Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie to postanowienie, śledczy nie mieliby żadnych narzędzi prawnych, aby oficjalnie wystąpić do amerykańskich władz o przekazanie Zbigniewa Ziobry. Właśnie z tego powodu decyzja warszawskiego sądu diametralnie zmienia sytuację i nadaje nowe tempo całemu śledztwu wokół Funduszu Sprawiedliwości.

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