Tłum ruszył do Karola Nawrockiego. Każdy chciał uścisnąć mu dłoń

W trakcie defilady wojskowej z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie to prezydent Karol Nawrocki skupił na sobie największą uwagę zebranych na miejscu ludzi.

Zamiast trzymać się sztywnych, protokolarnych reguł, głowa państwa zdecydowała się na bezpośredni kontakt z obecnymi na wydarzeniu Polakami . Prezydent chętnie ściskał wyciągnięte do niego dłonie i zgadzał się na pamiątkowe fotografie.

. Prezydent chętnie ściskał wyciągnięte do niego dłonie i zgadzał się na pamiątkowe fotografie. Opublikowane w sieci kadry z tego spotkania pokazują wyraźne poruszenie wśród zgromadzonych, zarówno tych starszych, jak i młodszych. Wszyscy bardzo chcieli przywitać się z prezydentem.

Zobacz, w jaki sposób to niecodzienne zachowanie Karola Nawrockiego wpłynęło na klimat całego wydarzenia i co udało się uchwycić fotoreporterom.

Prezydent Karol Nawrocki ruszył w stronę tłumu w Warszawie

Obchody Święta Wojska Polskiego jak co roku przyciągnęły do stolicy ogromną widownię. Na warszawskiej Wisłostradzie można było podziwiać nie tylko tysiące żołnierzy, ale również nowoczesny sprzęt, w tym potężne myśliwce i helikoptery. W tych wyjątkowych wydarzeniach brał udział także prezydent Karol Nawrocki.

Po zakończeniu sztywnych, protokolarnych elementów uroczystości, prezydent zdecydował się na skrócenie dystansu z osobami obserwującymi defiladę. Nagle ruszył w kierunku ustawionych barierek, by zamienić z zebranymi kilka słów i osobiście ich przywitać.

Natychmiast w kierunku Karola Nawrockiego wyciągnęło się kilkadziesiąt rąk. Ludzie za wszelką cenę chcieli uścisnąć dłoń politykowi, a inni w pośpiechu wyciągali smartfony, by uchwycić z nim jak najlepsze pamiątkowe ujęcie.

Łzy wzruszenia podczas spotkania z Nawrockim. Emocji nie brakowało

Zdjęcia udostępnione przez Kancelarię Prezydenta nie pozostawiają wątpliwości – to był niezwykle emocjonalny moment dla wielu uczestników. Można zauważyć szerokie uśmiechy oraz niezwykle żywiołowe reakcje, gdy ludzie próbowali przepchnąć się jak najbliżej Karola Nawrockiego.

Na twarzach niektórych można było dostrzec duże wzruszenie. Choć z samych fotografii trudno wyczytać, czy popłynęły tam prawdziwe łzy, to panująca na miejscu wyjątkowa atmosfera jest aż nadto widoczna.

Głowa państwa nie szczędziła czasu, przystając i podając rękę wyciągającym do niego dłonie obywatelom. Na jednej z fotografii widać, jak prezydent mocno ściska dłoń starszego mężczyzny, podczas gdy inni wokół starają się, by spojrzał także w ich stronę.

Telefony na defiladzie poszły w górę

Sytuacja błyskawicznie przeobraziła się w żywiołowe, masowe powitanie. Nad głowami tłumu wyrosły lasy smartfonów. Zebrani nieustannie robili prezydentowi zdjęcia, kręcili wideo z jego przejścia wzdłuż barierek i starali się uwiecznić te niezwykłe sekundy.

Wśród chcących zobaczyć głowę państwa z bliska byli ludzie w każdym wieku. Wielu z nich starało się sięgnąć ręką jak najdalej, byle tylko móc osobiście powitać się z prezydentem.

To był diametralnie inny widok niż oficjalne punkty programu tego dnia. Militarny, wojskowy rygor na kilka chwil został odłożony na bok, dając przestrzeń na naturalne spotkanie Karola Nawrockiego z przybyłymi do Warszawy Polakami.

Wielkie tłumy na defiladzie w Warszawie

Głównym i najbardziej wyczekiwanym punktem świątecznych uroczystości z okazji 15 sierpnia była gigantyczna parada na Wisłostradzie. Zaangażowano do niej blisko 2 tys. polskich żołnierzy oraz niemal 300 maszyn bojowych. Na niebie furorę robiły ultranowoczesne myśliwce F-35 i potężne śmigłowce uderzeniowe Apache.

Zanim rozpoczęła się najbardziej widowiskowa część, Karol Nawrocki osobiście dokonał przeglądu poszczególnych oddziałów, a następnie uczestniczył w dalszych, formalnych elementach państwowego święta. Jednak to spontaniczne kadry z przywitania z tłumem pokazują tę bardziej ludzką twarz tego wydarzenia.

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