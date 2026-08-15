Marta Nawrocka na defiladzie. Ten garnitur to strzał w dziesiątkę

Marta Nawrocka w zieleni. Trudno było jej nie zauważyć

Od samego rana 15 sierpnia Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego. Po pierwszych oficjalnych punktach programu, przyszedł czas na defiladę w Warszawie. To właśnie tam można było dokładnie przyjrzeć się jej przemyślanej kreacji.

Pierwsza dama zdecydowała się na komplet w stonowanym, przygaszonym odcieniu ciemnej zieleni. Taki wybór barwy idealnie współgrał z wojskowym klimatem święta, choć sam fason był daleki od typowego munduru.

Marta Nawrocka postawiła na taliowaną marynarkę z szerokimi klapami, dwurzędowymi guzikami oraz widocznymi kieszeniami. Uwagę zwracał dołączony pasek z tego samego materiału, który eksponował jej figurę. Krótsze rękawy, sięgające za łokieć, dodawały kreacji lekkości, pomimo powagi sytuacji.

Zamiast klasycznej sukienki, pierwsza dama założyła spodnie o szerokich i długich nogawkach. Takie rozwiązanie nadało całej stylizacji nie tylko szyku, ale też nowoczesnego sznytu.

Jeśli chodzi o dodatki, żona prezydenta zdecydowanie postawiła na minimalizm. Do ciemnozielonego garnituru dobrała jedynie delikatne złote kolczyki oraz dyskretną bransoletkę. Stylizację domykały klasyczne czółenka z ostrym noskiem w odcieniu wpadającym w bordo.

Brak krzykliwej biżuterii czy dużej torebki sprawił, że uwaga skupiała się wyłącznie na samej kreacji. Prawdopodobnie to właśnie ten zabieg zdecydował o tym, że całość wyglądała tak elegancko i spójnie.

Gładki kok i delikatny makijaż pierwszej damy

Także w kwestii uczesania Marta Nawrocka pozostała przy sprawdzonej klasyce. Włosy zaczesała gładko i spięła w niski kok. Swobodnie opadające przy twarzy kosmyki sprawiły jednak, że fryzura nabrała lekkości i nie wyglądała zbyt formalnie.

Makijaż był równie powściągliwy. Rozświetlona cera, podkreślone delikatnie oczy i usta w naturalnym kolorze idealnie pasowały do oficjalnego stroju.

Początkowo na zdjęciach widać żonę prezydenta stojącą dumnie u boku męża i dowódców wojskowych. Jednak później atmosfera wyraźnie się rozluźniła.

Marta Nawrocka ruszyła do ludzi. Były selfie i uściski dłoni

Po oficjalnej części defilady, pierwsza dama podeszła do zgromadzonych za barierkami osób. Z uśmiechem witała się z tłumem, ściskała podawane dłonie i przystawała, gdy ktoś prosił o wspólną fotografię.

Uchwycono moment, w którym Nawrocka samodzielnie trzyma smartfon, robiąc sobie selfie z jedną z uczestniczek. Na innej klatce widać, jak chętnie pochyla się, by pomóc kobiecie w zrobieniu pamiątkowego zdjęcia zza barierek.

Fotoreporterzy uwiecznili też chwilę powitania pierwszej damy z mężczyzną z tłumu. Marta Nawrocka wydawała się bardzo zrelaksowana i naturalna w tych bezpośrednich kontaktach.

To właśnie w takich momentach ciemnozielony garnitur prezentował się najbardziej efektownie. Bez sztywnej, pozowanej postawy widać było, jak doskonale materiał zachowuje się w ruchu. Stylizacja zachowała swój oficjalny charakter, a jednocześnie nie ograniczała swobody pierwszej damy.

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